Ghali, il testo di "Mille Pare" il nuovo singolo

In attesa dell’uscita di “DNA Deluxe X”, nuova versione dell’album certificato doppio disco di platino, la voce di “Good Times” lancia il primo singolo, uno dei due inediti presenti

“ Mille Pare ” è il nuovo singolo di Ghali in arrivo il 20 novembre. Si tratta di uno dei due inediti contenuti in “ DNA Deluxe X ” ed è stato prodotto da Merk & Kremont. L’album è la nuova versione dell’ultimo progetto discografico di Ghali, certificato doppio platino . “ DNA Deluxe X” sarà disponibile dal 27 novembre ed è previsto anche uno speciale box ad edizione limitata e numerata che conterrà due vinili rosa, un cd autografato, un poster di Ghali e lo speciale kit personalizzato per il test del DNA. “Mille Pare” affronta i momenti difficili che si vivono e che da cui si cerca di scappare, paranoie che sono all’ordine del giorno e che rischiano di complicare tutto. L’artista rassicura chi lo ascolta sottolineando che si tratta solo di un periodo, come si evince dal testo della canzone. “Mille Pare” arriva dopo i singoli “Flashback”, “Boogieman (feat. Salmo)”, “Good Times” e “ Barcellona ” premiati rispettivamente con un disco d’oro, due e tre dischi di platino.

La tracklist di “DNA Deluxe X”

“DNA Deluxe X” conterrà tutti i brani presenti nella versione originale, a cui si aggiungeranno quattro brani: “Cacao” e “MILF” (sono i due featuring realizzati rispettivamente con Pyrex e Taxi B) e due inediti, ovvero “1993” e “MILLEPARE (Badtimes)”. Questa la tracklist:

Giù per terra Boogieman (Ft. Salmo) DNA Good Times Jennifer (Ft. Soolking) 22:22 Fast Food Marymango (Ft. tha Supreme) Flashback Combo (Ft. Mr Eazi) Extasy Lyrics Barcellona Cuore a Destra Scooby Fallito Cacao (Ft. Dark Pyrex) MILF (Ft. Taxi B) 1993 Mille Pare (Bad Times)

Il testo di “Mille Pare”

Questa volta non ti dico no, eh

Che poi ti prendi male

E ti fai mille pare

Fidati è solo un periodo, eh

Ti piace esagerare

E nel momento clou, tu mi butti giù

Questa volta non ti dico no

Fino ad ora mi sembrava un bad trip

Mi dici “smetti perché non è healthy”

Ti rispondo “lo faceva pure Hendrix”

Dico che sei permalosa e poi ti offendi

Non ho foto di quando stavo da Dio

Eravamo io, lui e un amico mio

Poi siamo andati all’inferno e faceva frìo

E pure lì, che c***o mangiavano bio

Quante cose non fai

Sei felice online

Ma qui non sorridi mai

Oh oh oh

Scappo da sti bad times

Tu mi dici “dai, dai, dai”

Quеsta volta non ti dico no, eh

Che poi ti prendi malе

E ti fai mille pare

Fidati è solo un periodo, eh

Ti piace esagerare

E nel momento clou, tu mi butti giù

Questa volta non ti dico no

Ma, forse gettin’ jiggy with it

Mm, ah, a volte io non so che dire

Oltre a cosa mi ha causato tutte ste ferite

Tic tac, il tempo sa come guarire

Mille pare, sono triste, yea

Ho il cuore in mille pixel, yo

Forse mi serve un Disney Pixar, yeah

Stanco dell’apocalisse, bro

Oh oh oh

Quante cose non fai

Sei felice online

Ma qui non sorridi mai

Oh oh oh

Voglio stare in good times

Tu se vuoi andare vai, vai, vai

Questa volta non ti dico no, eh

Che poi ti prendi male

E ti fai mille pare

Fidati è solo un periodo, eh

Mi piace esagerare

E nel momento clou, tu mi butti giù

Questa volta non ti dico no