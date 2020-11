Ghali, arriva l'album "DNA Deluxe X": info, tracklist e inediti

Ghali ha annunciato l’uscita di un suo nuovo album. Si tratta della riedizione del suo ultimo disco in studio “DNA” e si intitolerà “DNA Deluxe X”, in uscita venerdì 13 novembre. Il disco conterrà tutti i brani presenti nella versione originale, a cui si aggiungeranno quattro brani: “Cacao” e “MILF” (sono i due featuring realizzati rispettivamente con Pyrex e Taxi B) e due inediti, ovvero “1993” e “MILLEPARE (Badtimes)”.

Ecco la tracklist di “DNA Deluxe X”:

Giù per terra Boogieman (Ft. Salmo) DNA Good Times Jennifer (Ft. Soolking) 22:22 Fast Food Marymango (Ft. tha Supreme) Flashback Combo (Ft. Mr Eazi) Extasy Lyrics Barcellona Cuore a Destra Scooby Fallito Cacao (Ft. Dark Pyrex) MILF (Ft. Taxi B) 1993 Mille Pare (Bad Times)

Il rapper milanese ha dunque deciso di rilanciare un grandissimo successo del panorama discografico italiano del 2020. La sua fatica artistica uscì lo scorso 21 febbraio, proprio alla vigilia del lockdown, e venne certificato disco di platino dopo appena due mesi dall’uscita. Successivamente gli enormi exploit con “Boogieman” e “Goodtimes”, capaci di conquistare doppio e triplo disco di platino. Proprio “Goodtimes” è stato ascoltato per ben 46 milioni di volte su YouTube ed è stato presentato la scorsa settimana al primo live di X Factor in un mash up con “Thriller” di Michael Jackson.

Ghali e l’ultimo successo “Barcellona”

Lo scorso 11 settembre era uscito “Barcellona”, l’ultimo singolo dell’artista, lanciato indossando maglia e sciarpa blaugrana, nonostante sia un caloroso tifoso del Milan. È una canzone d’amore, forse dedicata alla sua ex fidanzata, ovvero la modella Mariacarla Boscono. I due si erano lasciati pochi mesi fa. Ghali ha dichiarato: “È uno dei miei brani preferiti dell'album”. Il brano era l’ultimo estratto del suo album “DNA” e arrivava dopo il successo di “Good Times”. Il pezzo era stato presentato in anteprima all’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards 2020.

Nel 2020 anche un featuring con Achille Lauro

Pochi mesi fa Ghali e Gemitaiz avevano collaborato con Achille Lauro per la realizzazione di “Scat Men”, un singolo che ha anticipato l’album “1990” e che è uscito lo scorso 24 luglio. Si tratta di una versione rivista e aggiornata di “Scatman”, un classico dance pubblicato tra il 1994 e il 1995 da Scatman John, alias John Paul Larkin, artista che soffriva di balbuzie e che ne parlava nelle sue canzoni, ottenendo un successo davvero strepitoso.

Le informazioni su come acquistare il nuovo album di Ghali

“DNA Deluxe X” è acquistabile in preorder e su Amazon è disponibile anche un pacchetto che prevede anche un incontro virtuale con Ghali. L’album potrà anche essere acquistato in formato box con doppio vinile, CD autografato, 2 inediti, 1 poster e 1 kit. Tra una decina di giorni potrà essere acquistato anche in tutti i negozi di musica e in tutti gli store.