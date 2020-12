Ghali, il video di "1993" con Samuel Eto'o è un grido contro il razzismo

C’è anche l’ex calciatore Samuel Eto’o nel nuovo video di Ghali (FOTO) per il singolo “1993”, uno dei due inediti presenti in “DNA Deluxe X”. L’artista ha voluto con sé in questo video gli amici della vita ma anche l’ex Inter e Barcellona per un brano che ripercorre la storia, i sogni e le conquiste ma anche le ferite della vita che lo hanno reso quello che è. Samuel Eto’o è interpreta il ruolo di un allenatore, mentre nel video sono presenti anche tanti amici di Ghali: Cilu, Dende, Fawzi, Hicham, Joel, Nathan, Sami, Samuel e Davide Dev (Dj storico di Ghali). Diretto da Giulio Rosati e prodotto da Think Cattleya, il video di “1993” mette in risalto i contesti che hanno caratterizzato la storia e la carriera di Ghali e della sua fam.

Il video di “1993”

Ghali si ritrova prima ad una riunione di lavoro con infelici uomini d’affari e poi in un campo da calcio della periferia, infine con gli amici raggiunge un fast food. A dominare è l’abbigliamento sfoggiato, uno stile caratterizzante della carriera di Ghali. In una strofa la voce di “Good Times” canta: “mi scusi posso entrare in campo mister? Dalla panchina tu non sai quante ne ho viste” rivolgendosi a Samuel Eto’o. Campione da sempre in prima linea nella lotta contro il razzismo, l’ex calciatore ha accettato con grande entusiasmo questa collaborazione, frutto di una profonda stima reciproca.