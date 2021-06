Ghali e Liberato, il testo del singolo "Chiagne Ancora" con J Lorde

Una melodia raffinata e morbida per l'incontro musicale tra Ghali, Liberato e J Lord, in un mix vocale appassionato di italiano e napoletano

Un ritorno che segna anche una collaborazione importante, la prima che vede insieme Ghali con Liberato e J Lord. I tre artisti hanno collaborato per “Chiagne Ancora”, un pezzo costruito quasi in maniera artigianale, incastrando linguaggi e vocalità differenti su un sound che scorre morbido e che ben si accorda ad un brano che parla d'amore. Ghali ha scelto Liberato, artista che stima, e J Lord, rapper ghanese classe 2004, per questo brano dal sound avvolgente a cui bastano pochi ascolti per imporsi tra le hit dell'estate.