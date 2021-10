Lana Del Rey, è uscito il video di "Blue Banisters"

In attesa dell’imminente arrivo del disco “Blue Banisters”, domani venerdì 22 ottobre, Lana Del Rey ha pubblicato su YouTube il videoclip ufficiale della title track. Frame dal sapore malinconico, immersi in una cornice di altri tempi, dove la cantante si affida alla promessa di un uomo che le raccontò sarebbe tornato da lei

Nel videoclip ufficiale di “ Blue Banisters ”, title track del disco di Lana Del Rey , la cantautrice americana sceglie di prendere alla lettera i versi della sua stessa canzone. Rimangono quindi le atmosfere bucoliche e vintage già viste nei due video di “Arcadia” (con la location dei frame che pare inoltre la stessa), mentre l’artista si mostra proprio a bordo del John Deere di cui canta e con le amiche dipinge una staccionata di blu, a richiamare il “blue banisters” della canzone. Tra il lento dondolare di un’altalena, con il vento tra i capelli, e la preparazione di una torta di compleanno, Lana Del Rey canta un non so che di malinconico, richiamando il significato della canzone dedicata al rapporto con un uomo che ha promesso che sarebbe tornato da lei, proprio per aiutarla a dipingere le ringhiere. Il tempo scorre, quel gesto e quelle parole diventano immagini di un futuro dal destino differente.

Il nuovo disco di Lana Del Rey

Lana Del Rey pubblica la cover del nuovo album Blue Banisters

Mancano meno di ventiquattro ore all’uscita del nuovo album in studio di Lana Del Rey, il secondo registrato e pubblicato nel 2021, dopo “Chemtrails Over The Country Club”. Inizialmente annunciato con il titolo di “Rock Candy Sweet”, e atteso sul mercato discografico a luglio, il rilascio di “Blue Banisters” avverrà domani, venerdì 22 ottobre, già anticipato nei mesi scorsi dalla pubblicazione della title track e dei singoli “Text book”, “Wildflower wildfire” e “Arcadia”. Quindici titoli in tutto, nei quali Lana Del Rey dà ancora una volta prova del suo immenso talento, tra atmosfere malinconiche e quel romantico vintage che tanto ama.

La tracklist ufficiale di “Blue Banisters”: