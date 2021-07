Lana Del Rey pubblica la cover del nuovo album Blue Banisters

approfondimento

Lana Del Rey, il post prima dell'uscita del nuovo album

Nel mese di marzo, un giorno dopo la data di uscita di “Chemtrails Over the Country Club”, Lana aveva anticipato il rilascio, a giugno, di un album intitolato “Rock Candy Sweet”. Non è chiaro, però, se questo lavoro abbia semplicemente cambiato titolo in “Blue Banisters”. L’artwork che la cantante ha condiviso come cover dell'album, sembra essere la stessa immagine prevista anche per “Rock Candy Sweet”. Se l'ottavo disco verrà pubblicato a breve, si tratterà del terzo album di Lana Del Rey pubblicato in un anno dopo l’uscita di marzo di “Chemtrails Over the Country Club” e del suo LP “Violet Bent Backwards Over the Grass”, rilasciato nel luglio 2020.

Lana Del Rey, “Chemtrails Over The Country Club”

“Chemtrails over the Country Club” è il settimo album in studio di Lana Del Rey, pubblicato il 19 marzo 2021. Nell'album c'è anche una canzone country intitolata “Breaking Up Slowly”, cantata insieme alla promessa indie Nikki Lane. “Credo che il nostro primo concerto insieme sia stato a Wichita, un posto così – ha rivelato tempo fa Lane a Rolling Stone - Sono partita per il Midwest, non la vedevo da tanto tempo, ma è stato semplice. Ci siamo seduti nella camera dell’hotel e abbiamo parlato di cosa ci era successo negli ultimi mesi. Io avevo con me la chitarra, dovevo preparare Look Away, la mia canzone che avremmo suonato quella sera. A un certo punto ho detto ad alta voce qualcosa tipo: 'beh, qualcuno dice che mi sto spezzando lentamente'. Adesso so che con Lana funziona così, una frase è sufficiente per far nascere una melodia forte. Anche io scrivo in questo modo: qualcuno dice qualcosa, nasce un’idea che poi si sviluppa. Insomma, lei si è messa a cantare 'breaking up slowly…' e io ho capito che funzionava. L’abbiamo scritta così, prima del concerto. Neanche mi sono resa conto che fosse già finita. Ci siamo ritrovate più avanti, quello stesso anno, e lei mi ha chiesto di mandargliela. Ho registrato una demo, pensavo che avesse bisogno di qualcosa di completo, e alla fine hanno usato quelle voci per costruire la traccia. Poi abbiamo potuto cantarla insieme. Quando mi ha detto che sarebbe finita sul disco ero entusiasta. Non sapevo cosa ne avrebbe fatto”.