Lana Del Rey, uscita una versione alternativa del videoclip di Arcadia

Nel videoclip ufficiale di “Arcadia”, prima traccia estratta dal nuovo album “ Blue Banisters ”, fuori il prossimo venerdì 22 ottobre , Lana Del Rey posava davanti alla cinepresa, cantando e ballando sotto le luci di una casa al tramonto. Un video semplice ma di impatto che le ha fatto raggiungere in poche settimane le quasi 5 milioni di visualizzazioni, con oltre 310mila like. Ora la cantante pubblica una versione alternativa dello stesso che è come l’altra faccia della medaglia, senza rinunciare all’intensità della melodia e delle parole. Nei nuovi frame di “Arcadia”, Lana Del Rey è completamente immersa in un’atmosfera bucolica di altri tempi. Seguendo il lento dondolarsi di un’altalena, la pop star si gode un meraviglioso momento di sole, immersa tra i fiori e la brezza di campagna. Lo stile è ancora una volta quello a cui Lana ci ha abituati fin dagli esordi della sua carriera, con evidenti richiami alla moda vintage e di altri tempi.

Lana Del Rey: il nuovo album in arrivo

approfondimento

Lana Del Rey pubblica la cover del nuovo album Blue Banisters

Il nuovo album di Lana Del Rey – dal titolo “Blue Banisters” – è in arrivo in tutti gli store di dischi fisici e online dal prossimo venerdì 22 ottobre. Sarà declinato per il pubblico in ben due versioni differenti, la prima in CD Standard, mentre la seconda in Doppio Vinile che vedrà il lancio sul mercato alcuni giorni dopo (29/10). Insieme ad “Arcadia”, troveranno posto in “Blue Banisters” altre famose canzoni condivise dalla cantante statunitense negli ultimi mesi, come “Text Book”, la stessa “Blue Banisters” che dà il nome al disco e “Wildflower Wildfire”, insieme a un ricco parterre di inediti tutti da scoprire. “Blue Banisters” è il secondo album di Del Rey condiviso in tempi davvero molto brevi (meno di due anni). Già nel marzo del 2020, infatti, l’artista ha pubblicato “Chemtrails Over the Country Club” accanto all’omonimo singolo campione di vendite. Settembre è stato anche il mese di un altro importante annuncio per Lana Del Rey. Accanto alla notizia di un nuovo progetto discografico in arrivo, la pop star ha raccontato ai media la sua intenzione di disattivare ogni account social (promessa poi mantenuta) data la voglia di dedicarsi ad “altri interessi e altri lavori che richiedono privacy e trasparenza”.