Lana Del Rey ha disattivato i sui social

Blue Banisters è il titolo del nuovo progetto discografico dell’ artista statunitense ( FOTO ). Nelle scorse ore la voce di Born To Die ha pubblicato un messaggio ai fan annunciando la decisione di non esser più presente sui social.

Come rilanciato dal magazine Papermag , Lana Del Rey , classe 1985 , ha comunicato la volontà di allontanarsi per potersi concentrare su nuovi progetti. La cantante ha poi salutato il pubblico ringraziandolo per il costate affetto dimostratole.

Lana Del Rey, il successo

Elizabeth Woolridge Grant, questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste più popolari e amate a livello internazionale. Nel corso degli anni la cantante si è imposta in ogni angolo del pianeta con singoli e album in grado di vendere milioni di copie, tra questi Ultraviolence, certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.

Per quanto riguarda i brani, tra i più amati spiccano Video Games, Blue Jeans, Dark Paradise, Young and Beautiful, Love e Don’t Call Me Angel in collaborazione con Ariana Grande e Miley Cyrus.