Lana Del Rey, Arcadia è il nuovo singolo in uscita

Lana Del Rey ( FOTO ) è tra le artiste più amate e popolari a livello internazionale grazie a uno stile unico che l’ha resa una star in tutto il mondo. La sua grande esplosione mediatica è arrivata con il brano Video Games contenuto all’interno dell’album Born To Die, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.

Negli anni successivi la cantante ha continuato a inanellare un successo dietro l’altro grazie a brani in grado di scalare le classifiche, tra questi Ultraviolence, Love, Lust for Life con The Weeknd e Don’t Call Me Angel in collaborazione con Ariana Grande e Miley Cyrus.