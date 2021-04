Lana Del Rey annuncia il nuovo album "Blue Banisters"

Da quando, nel 2012, Lana Del Rey ha condiviso con il suo pubblico il primo disco “Born To Die”, non si è più fermata. Cantante simbolo della versatilità musicale – nelle sue canzoni mescola melodie pop a sonorità country – Lana Del Rey si prepara ad accogliere il suo nuovo lavoro in studio. “ BLUE BANISTERS. Album out July 4 ” (“Blue Banisters”. Album fuori il 4 luglio) uscirà per l’appunto dopo soli 4 mesi da “Chemtrail Over The Country Club” e sarà disponibile in tutti gli store musicali fisici e online.

“Blue Banisters”: cosa si sa sul nuovo album di Lana Del Rey

Sul nuovo album di Lana Del Rey, per lei il secondo del 2021, si sa ancora poco o niente. Nelle scorse ore la cantante ha condiviso sui social solamente data di uscita, titolo e cover. La fotografia scelta per “Blue Banisters”, non del tutto inedita per i fan più acuti, è già stata utilizzata lo scorso marzo per l’annuncio di quello che sarebbe dovuto essere il prossimo disco della cantante. Lana Del Rey, in tutta la sua bellezza da primo piano, aveva avvisato i fan, in occasione della pubblicazione di “Chemtrails Over The Country Club”, che le novità non erano finite, anzi il 1 giugno, sarebbe stata la volta di “Rock Candy Sweet” e le sue tracce audio. Resta ancora da capire se la produzione abbia subito un ritardo e la cantante si sia convinta a cambiarne il titolo in “Blue Banisters”, oppure se effettivamente “Rock Candy Sweet” non è altro che il titolo del primo singolo che ne sarà estratto.