Vasco Rossi, il video della canzone Siamo qui uscirà il 20 ottobre

“Siamo qui” è il secondo singolo e title track del nuovo album dell’artista emiliano, in uscita il 12 novembre. Il video è stato diretto da Pepsy Romanoff, regista di fiducia di Rossi. Protagonista della clip è la giovane attrice Alice Pagani, nota per aver interpretato il personaggio di Ludovica Storti nella serie televisiva “Baby” e fresca della pubblicazione del suo romanzo di debutto, “Ophelia”. “È un album ‘in direzione ostinata e contraria’”, ha spiegato lo stesso Rossi a proposito del nuovo album, 18esimo in studio nella carriera di Vasco, il primo 7 anni dopo l’uscita di “Sono Innocente”. “È suonato con strumenti veri, come non se ne sentono oggi: ci sono produzioni anche interessanti, ma non suonate. Ad un certo punto volevo anche usare l’autotune, ma mi hanno detto che non potevo, perché sono troppo intonato. Sento tutti questi nuovi cantanti con delle vocine da bambini: ma servono queste vocine per piacere alle donne?” ha dichiarato il rocker. A proposito di “Siamo qui”, Vasco Rossi ha detto, in occasione di un'intervista a Radio Italia: “Una canzone è meglio ascoltarla che raccontarla, perché ognuno la vive con la propria anima e immaginazione. Mi è venuta questa frase all'inizio 'Siamo qui, pieni di guai': io sono uno che in 'Vita spericolata' cantava 'Voglio una vita, la voglio piena di guai'. Tra l'altro l'ho scritta prima di questa tragedia epocale del Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che ci ha chiuso in casa, sembra di aver vissuto una cosa fantascientifica, non avrei mai pensato a una cosa del genere: tutte le esperienze, anche le più dure, insegnano qualcosa. Per ora ho imparato a lavarmi spesso le mani, altre cose non le ho capite bene ancora...” ha scherzato.