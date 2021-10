Vasco Rossi, il testo di "Siamo Qui" nuovo singolo

È uscito ufficialmente “Siamo Qui”, il nuovo singolo del rocker di Zocca che anticipa la pubblicazione dell’omonimo album, fissata per il prossimo 12 novembre. Online su YouTube anche il videoclip della canzone con protagonista l’attrice Alice Pagani Condividi:

In occasione della presentazione ufficiale del nuovo album, in uscita il prossimo 12 novembre, Vasco Rossi ha condiviso con i fan anche la title track del disco “Siamo Qui”, disponibile dalla mezzanotte di venerdì 15 ottobre in tutti gli store di dischi online e on air sulle più conosciute radio italiane.

approfondimento Crisi, consapevolezze e guai, le nuove canzoni di Vasco Rossi Una canzone che è un chiaro riferimento alla realtà che tutti noi stiamo vivendo e un titolo che, volendo sceglierlo in maniera più calzante, avrebbe dovuto essere “Siamo qui, pieni di guai” (Vasco Rossi). Nel testo, così come durante la stessa presentazione milanese, il grande rocker italiano è infatti tornato più volte sulla delusione avvertità nel vivere questa quotidianità, che sembra sempre più orientata all’apparenza e alla materialità, piuttosto che al vero essere se stessi, nascondendo le nostre ansie e paure per non mostrarci fragili agli occhi degli altri. “Doveva andare in un altro modo, secondo me” ha commentato l’artista, che ha poi voluto aggiungere “Questo non è il migliore dei mondi possibili, ma è il mondo che c'è e dobbiamo combattere, vivere, imparare dagli errori e non aver paura di sbagliare”. Già disponibile sulla piattaforma di contenuti YouTube il videoclip ufficiale di “Siamo Qui”, che in poche ore ha raggiunto oltre 848mila visualizzazioni e il 14esimo posto in tendenza, con protagonista la giovane attrice Alice Pagani. Nel frattempo Vasco Rossi si prepara a raggiungere altri importantissimi traguardi: dopo il nuovo album, il diciottesimo, arriveranno anche i concerti. Dal 20 maggio il rocker suonerà a Trento per poi raggiungere, con ben undici date, lo show del 30 giugno allo stadio Olimpico di Torino.

View this post on Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)