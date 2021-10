Bob Geldof, il video di Bono e The Edge per il suo compleanno

La canzone scelta dalla coppia per gli auguri è In My Life dei Beatles

Un video per il collega e amico. Nelle scorse ore Bono e The Edge hanno deciso di celebrare il settantesimo compleanno di Bob Geldof attraverso un filmato pubblicato sul profilo Instagram degli U2 che vanta più di 2.400.000 follower .

La coppia ha scritto anche un messaggio di auguri nella didascalia del post del video in cui è possibile vederli esibirsi sulle note dell'iconico brano In My Life dei Beatles . Non si sono fatti attendere numerosi messaggi di auguri da parte del pubblico.

Bob Geldof è tra gli artisti più famosi a livello internazionale grazie a celebri lavori che hanno segnato la storia delle sette note, tra questi The Fine Art of Surfacing con la formazione The Boomtown Rats.

Per quanto riguarda i singoli impossibile non citare Like Clockwork, I Don't Like Mondays e Rat Trap.