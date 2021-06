Bono Vox degli U2 avvistato in vacanza all'Isola d'Elba

Il celebre cantante sarebbe stato riconosciuto dai fan a Marciana Marina, in provincia di Livorno. Approdato con uno yacht, l'artista irlandese ha passeggiato sul lungomare in compagnia di due persone. Anche se potrebbe essere un sosia (e il volto parzialmente celato dalla mascherina potrebbe ulteriormente ingannare), quando è scattato l'applauso della gente che l'ha riconosciuto per strada, lui ha ringraziato e ricambiato applaudendo i presenti

Continua il tour di Bono, e con tour non intendiamo solo quello musicale ma anche quello vacanziero: il leader degli U2 è stato questa volta avvistato all'Isola d'Elba.

Arrivato con uno yacht a Marciana Marina, in provincia di Livorno, l'artista irlandese è sceso sulla terraferma, concedendosi una passeggiata serale sul lungomare in compagnia di due persone.



Pare sia lui: dato che le vie dei sosia sono infinite e in tempi pandemici la mascherina che cela parzialmente il volto non aiuta ad avere la certezza che lì sotto ci sia davvero chi crediamo ci sia, non possiamo essere sicuri al 100%.



Tuttavia, come dimostra un video postato su Instagram da una ragazza che si trovava all'Isola d'Elba, il presunto leader degli U2 è stato riconosciuto per strada ed è scattato immediatamente l'applauso. Visto che lui ha ringraziato e ha contraccambiato l'applauso, concedendolo ai presenti, è molto probabile che si tratti di lui e non di un'incredibile somiglianza (accompagnata anche da un incredibile yacht...)





Ecco il video postato su Instagram da Maria Grazia Franceschini, il cui profilo di IG è @gagaelba