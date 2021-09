Tiromancino, il testo di Domenica: nel video Verdone e Claudia Gerini

Dopo una breve assenza che Federico Zampaglione si è preso dalla musica per dedicarsi alla regia del suo ultimo film “MORRISON” con Lorenzo Zurzolo, il cantautore romano e frontman dei Tiromancino è tornato con la sua band in un singolo tutto nuovo. Dopo “Vento al sud”, “Finchè ti va” e “ Cerotti ”, lo scorso 10 settembre è arrivata “ Domenica ”, la canzone che lo stesso musicista ha definito sul profilo Instagram della band: “Il primo passo di quello che sarà un lungo e avventuroso viaggio. È una canzone nata in un istante ma che racconta tutta una vita”.

Pubblicato alcuni giorni fa il videoclip ufficiale su YouTube, un inno alla classica “domenica italiana”, tra chiacchiere, buon cibo e la gioia di stare interi pomeriggi con la famiglia e gli amici. Guest star della pellicola, che uscirà anche al cinema, gli attori Carlo Verdone , Claudia Gerini e Giglia Marra insieme al rapper Gianni Bismark . “Da oggi potete gustarvi il nuovo video che sarà presente su oltre 200 schermi nelle sale cinematografiche di tutto il paese. Continua cosi il mio viaggio tra musica e cinema, arti che ormai sembrano essersi fuse in un unico appassionante percorso. Stavolta oltre alla mia amata famiglia, ho avuto l'onore e l'immenso piacere di riportare Carlo Verdone e Claudia Gerini sullo stesso set, parliamo di una delle coppie più leggendarie della settima arte e considerando che non apparivano insieme dal 2008... mi sembra davvero fantastico” hanno commentato i Tiromancino sui social.

Il testo di “Domenica”

Sunday



Guardo fuori dalla finestra e cerco nuove emozioni

c'è quella leggera incertezza e piovono canzoni

vola la mia mente su Roma e mi riporta negli anni '80

partitelle senza regole sotto casa

che finivano ai rigori su una serranda chiusa

e nei cuori avevamo scoperto l'immenso tormento

di quei primi amori che ci portiamo dentro

E' già domenica

mentre fuori splende il sole dentro nevica

perchè a volte la tua vita si dimentica di quello che volevi te

volevi te



Mentre tu prepari la cena silenziosa in cucina

penso a come organizzare un'altra settimana

se devo essere sincero ho solo in mente di starmene con te senza troppa gente



Perchè è domenica

mentre fuori splende il sole dentro nevica

come quando la tua anima si sbriciola

poi trova sempre il modo di ritornare

a respirare

ricominciare

e non lasciarci mai



E' già domenica

mentre fuori splende il sole dentro nevica

come quando la tua anima si sbriciola

poi trova sempre il modo di ritornare

a respirare

ricominciare

e non lasciarci mai

e non lasciarci mai

e non lasciarci mai