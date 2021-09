Al ricco parterre di collaborazioni già portate in scena dalla rapper Claudia Nahun, alias Baby K , si aggiunge quella fresca fresca con uno dei più amati cantautori spagnoli, il giovanissimo Alvaro Soler . I due sono protagonisti dell’ultimo singolo “ Non dire una parola ”, pubblicato venerdì 10 settembre per l’etichetta discografica Columbia e ora accompagnato dal videoclip ufficiale.

Scritto dalla stessa Baby K, con Alvaro Soler , Stefano Tognini e Jacopo Ettore e prodotto da Zef, “Non dire una parola” è già disponibile al download su tutte le piattaforme per lo streaming musicale e in alta rotazione radiofonica . “Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi”, ha dichiarato l’artista multiplatino a proposito del tema scelto per il nuovo singolo.

Una canzone che, come commenta la stessa cantante, è il racconto di “quel momento in cui l’Amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante”.

Il testo di “Non dire una parola”

Yo Baby K

In quelle foto senza descrizione

fumavamo al buio fuori

e i palazzi sembravano costellazioni

ora siamo soli come i cieli senza voli

se l’amore è una notte ci restano i tuoni

siamo bravi a dirci di no

i tuoi occhi dicono altro a questo tavolo

le fiamme di queste candele intanto ballano

bravo a dire di no

e alla fine lasci tre parole all’angolo

che spariscono in un attimo

Non dire una parola

se vuoi restare sola

io voglio essere libera almeno per stanotte

per la mia strada o forse non ancora

non dire una parola

la tua bocca è una pistola

senza luna, senza stelle

ballo sola tra la gente

e non me ne frega niente

anche se mi torni in mente

Siamo bravi a dirci di no

tra la gente ballo un tango con il diavolo

le luci tra queste finestre intanto parlano

bravo a dire di no

e alla fine lasci tre parole all’angolo

che spariscono in un attimo

Non dire una parola

se vuoi restare sola

io voglio essere libera almeno per stanotte

per la mia strada o forse non ancora

non dire una parola

la tua bocca è una pistola

senza luna, senza stelle

ballo sola tra la gente

e non me ne frega niente

anche se mi torni in mente

E’ quasi mezzanotte, rossetto e Malibu

queste chiamate perse forse non tornano più

Non dire una parola

Baby K

se vuoi restare sola

io voglio essere libera almeno per stanotte

per la mia strada o forse non ancora

non dire una parola

la tua bocca è una pistola

senza luna, senza stelle

ballo sola tra la gente

e non me ne frega niente

anche se mi torni in mente