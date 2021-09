Alvaro Soler riaccende la speranza con in tocco di Magia

approfondimento

Magia ti vede anche nelle vesti di produttore: ti sei divertito?

E' stata una combinazione. Quando scrivo già registro anche solo una paio di versi e una melodia con la chitarra. E' difficile scrivere e avere prospettiva di cosa nascerà. In questo caso sono nate tante canzoni col sound dell’album. Le voci le ho registrate a casa.

So che hai scritto molte più canzoni del necessario per Magia: le utilizzerai?

Tre canzoni le tengo. Altre sono pronte per un nuovo capitolo. Chris Martin disse: devi fare tante canzoni di brutte per farne una buona. E’ un modo per non deprimerti. Tanti fogli volano nel cestino ma magari il sesto è quello buono.

Potresti orientarti verso la poesia.

Non sono un poeta. Ma ti dico che sto scrivendo un libro con una autrice tedesca. Esperienza da piccolo in Giappone.

In Italia hai conquistato 20 dischi di platino: tempo fa hai detto che in Italia ti senti amato…cosa c’è di speciale?

La maniera di vivere e scherzare della vita, non prenderla sul serio. In Catalogna la gente non sa prendersi in giro.

In Arena dopo tanti mesi ritrovi il pubblico vero: sei emozionato?

Ho già un tenuto un paio di concerti; vedere gli occhi della gente trasmette un feedback diretto che mancava da tanto, restituisce quelle emozioni che non vedi sui social. Bisogna essere diretti.

Cosa puoi anticiparmi dei due concerti che farai a marzo in Italia?

Canterò Magia e la mia storia, sarà un set lungo. Prima del tour arriveranno altre tre canzoni e una entro settembre, una cosa figa soprattutto per l’Italia. Le regole sono cambiate: la gente le gestisce emozioni in modo diverso, il tempo che ci hanno tolto dobbiamo riprendercelo. Parlerò un sacco con la gente e tutte le canzoni saranno rivestite con nuova musica.

Che ricordi hai di X Factor (l'edizione 2021 comincerà il 16 settembre) e che consigli dai a chi tra poco inizia l’avventura?

Una tappa fantastica della mia carriera, un bel momento di crescita: all'epoca avevo 25 anni e ora ne ho 30. Con le band c'era tanto lavoro da fare. Una bella routine che ha reso il mio legame con l'Italia più stretto. Era fantastico svegliarmi in Italia con un bel caffè col pistacchio. Ai ragazzi dico di dare tutto, come sempre. Non bisogna prendersi troppo sul serio né dimenticare la ragione per cui fai musica; la questione è che oggi la gente vuole più fama che musica.

Cosa accadrà nei prossimi mesi della tua vita artistica?

A breve registro un video in Sicilia. Poi mi fermo per scrivere e voglio darmi la possibilità di sperimentare un po' di più. Sono gasato e adoro cambiamenti.

Se dovessi vivere in Italia dovre prenderesti casa?

A Milano, anzi vicino a Milano dove c'è del verde e l'aereoporto non è lontano. A Roma c'è troppo casino. Ma ti confesso che non mi spiacerebbero le Cinqueterre o la Sicilia.