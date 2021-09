Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021, i 10 momenti migliori

La lunga notte per eleggere il tormentone dell'estate si è conclusa col trionfo di Marco Mengoni. Riviviamo la serata con la top ten dei momenti (più) indimenticabili

E' di Marco Mengoni il tormentone dell’estate 2021: Ma Stasera è stato incoronato all'Arena di Verona al termine di una lunga notte di musica e magia, che ha visto, finalmente, un pubblico appassionato applaudire gli artisti che hanno costruito la colonna sonora di una stagione della nostra vita. Vi racconto dieci momenti speciali di RTL 102.5 Power Hits Estate 2021.



MARCO MENGONI

Ma stasera non poteva che essere la sua. E dunque, oltre a vincere sale sul podio della performace con un look molto Saturday Night Fever ma 2.0. Un serata non da Arena bensì da stadio.



ANNALISA E FEDERICO ROSSI

Vellutati come la buccia di una pesca scatenano la città di Giulietta e Romeo con il loro Movimento Lento. In una estate dove abbiamo preso a morsi la vita per recuperare il tempo fagocitato dal covid loro hanno garantito il giusto ritmo. Pacificatori.



SANGIOVANNI

Un luogo mitico tradotto in ritmo. Va riconosciuto che Malibù infiamma come i falò che si accendono le piazze italiane nei giorni dedicati al Santo.



CAPAREZZA

Il coraggio vero è affrontare l’estate con La Scelta giusta. La questione è un'altra: serve tempo per entrare nella mistica lessicale di Michele! Se trovate il tempo per ascoltarlo col cuore, ne uscirete umanamente più ricchi.



BOOMDABASH E BABY K

Non c’è estate senza Baby K. E chissenefrega se lei e i Boomdabash giocano a fare i Mohicani cavalcando puledri reggaeton…alzano l’allegria. Per dirla alla latina sursum corda. Sempre.



EMMA E LOREDANA BERTE’

Svegliarsi mai quando Morfeo ci porta un messaggio…Che sogno incredibile! L'artista salentina, giudice di X Factor che torna il 16 settembre in prima serata su Sky Uno, e super Loredana sono promosse dall'Arena a colonna sonora dell’estate.



SAMUEL E FRANCESCA MICHIELIN

Il drive in della musica lo ha (ri)lanciato in questa fantastica coppia che ha trasportato la musica al…Cinema. Così distanti eppure così vicino. Standing ovation per quel vulcano di creatività che è Francesca.



MADAME

Ai tempi della Roma Caput Mundi le arene venivano allagate per ricostruire le grandi battaglie navali. Il rostro questa volta non abbranca la “galera” nemica bensì si alza la Marea. Ed è un grande abbraccio.



NOEMI E CARL BRAVE

Quando, da piccoli, i grandi ci intimoriscono con l’idea dell’uomo nero bisogna salvarsi in qualche modo. E allora si balla e pratica la Makumba. Noemi gran signora, Carlo grande compagno di ritualità.



TECLA CON ALFA

Il dubbio è solo nel titolo perché oltre si va su una grande canzone. E’ Ti amo ma…ma cosa? Ma che belle parole e che ritmo. Una canzone che va dall’alfa alla…Tecla.