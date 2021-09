Alvaro Soler, pubblicato il videoclip di Despiertos

Alvaro Soler ha pensato di racchiudere l’estate in un videoclip. Come? Con le riprese ufficiali del nuovo singolo “ Despiertos ”, brano già in alta rotazione radiofonica dallo scorso venerdì 3 settembre . Su YouTube, il video ha già riscosso le oltre 136mila visualizzazioni in soli tre giorni, registrando da subito un grande successo in tutta Europa.

Il videoclip ufficiale della nuova canzone di Alvaro Soler , “ Despiertos ”, condiviso lo scorso venerdì 3 settembre su YouTube, è stato scritto e diretto da Andreas Schubert in compagnia dello stesso artista spagnolo. I due si sono presi carico anche della produzione delle intere riprese che sono avvenute durante le vacanze estive del cantante. Un brano, che svela lo stesso Soler, è il suo preferito tra quelli dell’ultimo progetto in studio “Magia” e che porta con sé una vena di sferzante allegria e di assoluta calma e relax. Nei frame condivisi su YouTube , il cantante spagnolo è in vacanza con gli amici e si diverte al ritmo delle sue più grandi passioni, tra musica, giochi d’acqua, viaggi e chiacchierate in compagnia, all’insegna di un’estate che si avvicini il più possibile a quello che tutti noi chiamiamo spensieratezza e normalità. Le riprese del videoclip sono state a cura di Pim Walter, Max Klaas, Andreas Schubert, Javier Marinel-Lo e Alvaro Soler, mentre dell’edit si è occupato Yul Schmettkordt.

“Despiertos” è il singolo estratto dall’album “Magia”

Il nuovo singolo di Alvaro Soler dal titolo “Despiertos” fa parte della tracklist ufficiale dell’album “Magia”, pubblicato lo scorso 9 luglio 2021 per Universal Music Group. Un progetto in studio che è il terzo dell’artista spagnolo - dopo “Eterno Agosto” (2016) e “Mar De Colores” (2019) – e che si pone come un disco nato dall’isolamento dell’ultimo anno in piena pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Un distanziamento forzato che ha obbligato tutti noi a indagarci ancora più a fondo o come racconta lo stesso Soler “a riscoprire noi stessi e renderci conto che le piccole cose della vita possono essere magiche”.

La tracklist ufficiale dell’album:

Magia Despiertos Mañana (ft. Cali Y El Dandee) Tipo Normal Si Te Vas Déjala Que Baile Amor Para Llevar Te Busqué En Tu Piel Hawaii Diferente (ft. Greg Taro) No Te Entiendo Alma De Luz

Alvaro Soler, altre novità in arrivo

L’estate di Alvaro Soler non è ancora terminata. È stato lo stesso cantante spagnolo ad annunciare, poco meno di ventiquattro ore fa, sui suoi profili social l’uscita di un nuovo singolo tutto da ballare. “Non dire una parola”, questo il titolo, è stato scritto e inciso in compagnia della rapper italiana Baby K. Sarà disponibile in alta rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme per lo streaming musicale, dalla mezzanotte di venerdì 10 settembre.