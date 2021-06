Alvaro Soler è il protagonista della nuova puntata di “ Stories Live ” , il ciclo di interviste ai protagonisti dello spettacolo di Sky TG24, in onda sul canale di news lunedì 7 Giugno alle 21 e sempre disponibile On Demand . Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci , con la regia di Francesco Venuto , l’artista spagnolo noto in Italia anche per aver fatto parte della giuria di X Factor 10 si esibisce dal vivo con la chitarra eseguendo alcune delle sue canzoni più note e alcune nuove , fra cui Sofia , La cintura e Magia , il brano che dà il nome al nuovo album in uscita.

Proprio la parola magia per l’artista catalano rappresenta “la speranza che è una parola che usiamo tutti quando non sappiamo come definire un’emozione, ma ci sono cose che non si possono definire e per me – sottolinea - quella è magia. Volevo portare un po’ di luce in questo momento difficile e di buio che stiamo avendo tutti e sono felice di farlo con la mia musica”. Ma è anche la sua carriera a subire una svolta grazie ad “un momento di magia”. “Quando ero in Spagna – infatti racconta - e suonavo con la mia band non avevo neanche i soldi per invitare al cinema la mia ragazza, ed era frustrante. Sentivo che se non fosse cambiato qualcosa avrei fatto altro per avere un po’ di stabilità economica e così un po’ di libertà. I soldi non sono importanti, ma per me il lusso – dice con un po’ di ironia - è andare al supermercato senza fare troppi conti. Così, quando ne ho avuto l’occasione, ho partecipato in Austria, per la prima volta, ad un ‘song writing camp’ per altri artisti e dopo un paio di settimane mi hanno chiamato per un progetto a Berlino con due compositori tedeschi molto noti. Poi la casa discografica mi propose interpretare io stesso El mismo sol”, uno dei brani che lo ha reso più famoso. Per questo, “la fortuna – afferma commentando l’episodio chiave della sua strada verso il successo - è importante, ma è più importante essere pronti quando la fortuna arriva”.

Per commentare il fatto che il suo nome è legato a celebri tormentoni estivi, mentre Michael Bublé a quelli invernali, Alvaro Soler usa l’arma dell’autoironia: “Con Michael, che mi piace tantissimo ed un suo concerto a Barcellona è stato il mio primo, condivido lo stesso frigo. Però non sto come stia adesso, perché quando io mi sveglio lui già dorme …”.