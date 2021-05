Alvaro Soler, è uscito il videoclip di Si Te Vas

Dopo l’ottimo successo di Magia, il cantante, classe 1991 , è pronto per scalare nuovamente le classifiche a livello internazionale. Nei giorni scorsi Alvaro Soler ha distribuito il videoclip della canzone che ha immediatamente ottenuto grandi consensi da parte del pubblico.

Alvaro Soler, il successo

Dalla grande esplosione mediatica con El misto sol ai successi più recenti che lo hanno incoronato protagonista delle chart a livello internazionale. Nel corso degli anni Alvaro Tauchert Soler, questo il nome all’anagrafe, si è affermato come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando anche numerose e prestigiose certificazioni.

Tra i suoi grandi successi spicca sicuramente Sofia, in grado di ottenere ben otto dischi di platino in Italia per aver venduto più di 400.000 copie.