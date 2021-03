Magia di Alvaro Soler si candida a tormentone

L’intervista via Skype, è in leggerezza. Alvaro, spagnolo di Barcellona, classe 1991, è a Berlino dove vive e dove sta registrando The Voice Kids. “Sono contentissimo di fare questa intervista, perché finalmente si può parlare di musica, “è un buon segnale”, ci dice “significa che la musica sta tornando”.

MAGIA LO HANNO ISPIRATO GLI ITALIANI

“Magia è un brano ispirato dagli italiani”, ci spiega. “Nel 2020 non ho fatto canzoni. Mi sono preso una pausa per vedere la mia famiglia, fare esperienze, riflettere. Dunque, devi sapere che in Italia c’è questo scherzo: la gente dice che mi scongelano a Primavera e mi congelano a Settembre. E’ una storia molto divertente, mi fa molto ridere. L’anno scorso, era il 29 agosto, gli italiani mi scrivevano su Instagram “Dai, Alvaro, hai ancora due giorni per far uscire un tormentone estivo, dai che ce la fai. Anche il 31 agosto lo dicevano “Alvaro, hai ancora un paio di ore per far uscire un tormentone, perché non fai uscire un singolo? Abbiamo bisogno della tua energia e della tua speranza!”.

CON MAGIA RESTITUISCO ALLA GENTE L'AMORE RICEVUTO

Messaggi affettuosi che lo hanno motivato e spinto a scrivere un pezzo che fosse anche “un modo per restituire alla gente tutto l’amore, per questo è nato Magia”, confessa. “Durante il lockdown eravamo gli unici, nei dintorni della mia casa, a fare musica. Non avevo mai parlato coi miei vicini e questa è stata una buonissima occasione per farlo, c’era una situazione bellissima. Alle 8 di sera, perché in Spagna era quella l’ora, andavamo sui balconi e mettevamo la musica a tutto volume e la gente ci diceva di suonare questo o quel brano, era tutto molto bello. C’era una comunicazione incredibile fra le persone, qualcosa che prima non c’era. Mi sono sentito pieno, anche perché il mio messaggio con la musica è sempre stato quello di unire, sin dal El mismo sol: la musica unisce la gente. Anche quando la politica non era abbastanza, la situazione era frustrante, la musica era l’unica cosa che ci dava stabilità e univa tutti. Abbiamo anche collaborato tra noi artisti, sia in Spagna sia in Germania; è stato bello poter unire la gente in questa maniera”.

IL SENSO DEL BRANO E' CHE PUOI ESSERE DOVE VUOI ESSERE

Un brano vivace, “Magia”, accompagnato da un videoclip dove c’è anche un balletto. “Questa canzone ti può teletrasportare in qualsiasi posto del mondo. Il senso del brano è dire alla gente che può essere dove vuole essere, con questo balletto può andare dove vuole e così sognare, per provare a uscire da questa situazione”.

"Il vaccino credo sia credo sia l’unico modo per andare avanti e provare a risolvere la pandemia", dice. "Penso che mai c’è stato tanto lavoro su un vaccino come in questo caso. Mancano anni di prove per vedere gli effetti secondari, noi giovani saremo gli ultimi, vedremo come evolve la situazione, ma credo sia l’unico modo", sottolinea il cantautore.

Alle sue spalle c’è un orsetto colorato. “Sono a casa, in cucina, il posto più bello della casa. Questo orsetto te lo regalano quando suoni alla Mercedes Benz Arena di Berlino. Ci scrivono sopra il tuo nome e la data del concerto. E’ proprio un bel ricordo”.

“Una serata piena di magia”, quella”, confessa Alvaro.

MI MANCANO I LIVE, INSTAGRAM NON BASTA

“Mi mancano i live, la connessione con la gente. Ora abbiamo soltanto Instagram e qualche live stream, ma i concerti mi mancano. E’ una catastrofe quella che stiamo vivendo. Tutto il mio team sta aspettando che io dica loro: andiamo di tour. Vediamo quando si potrà farlo, intanto possiamo ascoltare Magia, anche l’album si chiama così, uscirà a luglio".

In Germania, dove si trova al momento, c’è il lockdown, ma è tanta la voglia di uscire, di tornare alla normalità. “La prima cosa che farò – quando sarà possibile - sarà andare dalla mia famiglia, in Spagna e poi a fare un viaggio lontano da qui coi miei amici; vorrei anche andare a bere e a mangiare su una terrazza o semplicemente abbracciare la gente per strada, sarebbe bello”.

IO FACCIO MUSICA, IL TORMENTONE LO FA LA GENTE

“Magia”, è destinato a diventare una hit, come tutte le produzioni di Alvaro Soler. “Ci sono delle cose che puoi sentire, quando scrivi una canzone e poi la ascolti, ma il tormentone lo fa la gente, alla fine, non lo faccio io. Io faccio la musica, la faccio uscire e spero che la gente capisca il mio messaggio e provi le mie stesse emozioni. Con "Magia" sapevo che la canzone aveva qualcosa di speciale. Quando la ascoltavo volevo ballare, mi sentivo vivo, è una sensazione molto bella. Penso che un singolo deve avere questa particolarità”.