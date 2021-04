Alvaro Soler e la fidanzata Sofia Ellar si sono lasciati: l'annuncio

Il cantante ha condiviso su Instagram una foto insieme alla storica compagna, per rivelare ai follower la fine della relazione Condividi:

Alvaro Soler (FOTO) è tornato single. Il cantante spagnolo e la sua storica fidanzata, Sofia Ellar, non stanno più insieme. Ad annunciarlo lo stesso ex giurato di X Factor Italia su Instagram.

Alvaro Soler: “Io e Sofia prendiamo strade diverse” approfondimento Alvaro Soler, il nuovo singolo è Magia Il cantante 30enne ha condiviso uno scatto con la sua ormai ex fidanzata per spiegare che la relazione è giunta al capolinea. Ecco le sue parole: “Carissima Famiglia, gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma poiché siamo sempre stati onesti con voi, Sofia e io volevamo dirvi che le nostre vite andranno per strade separate. Saremo ancora quei due che hanno sfruttato al meglio ogni momento, ridendo, inseguendo i nostri sogni e sostenendosi a vicenda dentro e fuori dal palco. Sappiamo che capirete cosa stiamo passando e vogliamo ringraziarvi per tutto l'amore che ci avete sempre donato. Vi amiamo, ci amiamo e cercheremo sempre di essere la migliore versione di noi stessi in futuro. Queste parole saranno le uniche che condivideremo con voi”. Una rottura che arriva ad un passo dal matrimonio. Soler aveva annunciato le nozze nel 2019: il grande giorno era stato fissato all’estate 2020 ma l’emergenza Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha cambiato i piani.

Alvaro Soler, chi è l'ex fidanzata Sofia Ellar Sofia Ellar, 27 anni, è una cantautrice anglo-spagnola. Nata a Londra, dove ha vissuto i primi anni, si è poi trasferita a Madrid dove ha iniziato ad esibirsi in piccoli concerti. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università IE e da allora ha continuato la sua carriera musicale. Il 24 febbraio 2017 ha pubblicato il suo primo album, “Seis peniques”. Il suo primo singolo, intitolato “Segundas partes entre suicidas”, ha segnato il suo ingresso in Spotify. Nel dicembre 2017 Sofia Ellar ha annunciato che tutte le entrate ottenute dal suo singolo “Humanidad en Paro”, sarebbero state destinate a diverse associazioni di beneficenza. Nel 2018 è uscito il suo secondo album, “Nota en Do”.