Michele Bravi in concerto a Catania: scaletta e info

Michele Bravi giunge alla conclusione del suo tour “ Live piano e voce ” con il concerto che si terrà a Catania il 14 settembre. La tournée estiva, partita il 23 luglio scorso da Villanova di Ostuni, in provincia di Brindisi, ha portato il giovane cantante in giro per l’Italia, ad esibirsi sui palchi delle più importanti città italiane con i brani del suo ultimo album in studio “ La geografia del buio ”.

Michele Bravi in concerto a Catania, la scaletta

L’appuntamento a Catania con Michele Bravi è il 14 settembre presso Villa Bellini alle ore 21:00. I cancelli si apriranno sicuramente qualche ora prima, quindi è consigliabile arrivare con anticipo, per evitare assembramenti, disguidi o causare ritardi all’inizio dello spettacolo. Per chi non ha ancora acquistato i biglietti, questi risultano ancora disponibili sul sito ufficiale di TicketOne. Per quanto riguarda la scaletta del concerto, Michele Bravi si esibirà certamente con i brani dell’ultimo album in studio “La geografia del buio”, con i suoi successi precedenti, con alcune cover e con le novità, come il singolo “Falene”, uscito a giugno di quest’anno. Questa è una possibile setlist che il cantante perugino potrebbe portare sul palco catanese, salvo cambiamenti dell’ultimo momento:

Quando un desiderio cade (Cover Federica Abbate) Tanto per cominciare Ho imparato a sognare (Cover Negrita) Pure imagination (Cover Anthony Newley e Leslie Bricusse) Cambia Nessuno vuole essere Robin (Cover Cesare Cremonini) La vita e la felicità The edge of glory (Cover Lady Gaga) Chiavi di casa Diamanti Space oddity (Cover David Bowie) La vita breve dei coriandoli (Inedito) Ricordami (dal film Coco) Il Diario degli errori Falene

Le date del nuovo tour invernale

Ora che la musica è riuscita a tornare sui palchi d’Italia, dopo il lungo stop causato dalla diffusione del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), Michele Bravi non ha intenzione di fermarsi. Nei mesi precedenti ha infatti annunciato una nuova serie di date, per un tour che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre. La nuova avventura, chiamata “La geografia del buio tour”, proprio come la sua ultima fatica discografica, partirà il 9 novembre da Parma e si concluderà l’11 dicembre a Modugno, in Puglia. I biglietti per la data romana del 4 dicembre sono già terminati, per questo è stato annunciato un nuovo concerto per il 5 dicembre. Questo è il calendario con le date del tour attualmente disponibili:

9 novembre 2021 Parma, Campus Industry Music

14 novembre 2021 Milano, Fabrique

18 novembre 2021 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

21 novembre 2021 Padova, Hall

24 novembre 2021 Firenze, Viper Theatre

27 novembre 2021 Bologna, Locomotiv Club

4 dicembre 2021 Roma, Teatro Centrale

5 dicembre 2021 Roma, Teatro Centrale

7 dicembre 2021 Pozzuoli (NA), Duel Beat

11 dicembre 2021 Modugno (BA), Demodè

Il nuovo tour vedrà Michele Bravi sicuramente esibirsi sulle stesse note che lo hanno reso protagonista di questa estate 2021. Non mancheranno i brani del disco “La geografia del buio”, uscito il 21 gennaio e che si è subito posizionato al primo posto degli album e dei vinili più venduti secondo la classifica Fimi/Gfk.