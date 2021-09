1/30 Immagine tratta dal profilo Instagram @seatmusicawardsofficial

Tornano per la loro seconda puntata dell’edizione 2021, i Seat Music Awards 2021, che anche questa sera, venerdì 10 settembre, vedranno alla conduzione la coppia vincente formata da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Come per il primo appuntamento, anche quello di oggi andrà in onda alle 20:30 su Rai 1 (oppure in streaming su Raiplay).

