Mancano pochi giorni alla quindicesima edizione dei MUSIC AWARDS, denominati per il terzo anno consecutivo SEAT MUSIC AWARDS, giovedì 9 settembre e venerdì 10 settembre all’ARENA DI VERONA e in diretta in prima serata su Rai 1, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada per il decimo anno consecutivo in coppia. Per chiudere in bellezza la calda estate delle ripartenze e dei live torna uno degli eventi di riferimento del panorama musicale nazionale. Dopo la speciale annata 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti tornano ad essere premiati per i loro

maggiori successi discografici: gli album ORO, PLATINO e MULTIPLATINO e i singoli MULTIPLATINO certificati tra giugno 2020 e agosto 2021. É in questa edizione che per la prima volta gli Awards allargheranno il loro abbraccio anche ai personaggi più importanti della televisione italiana.