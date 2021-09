Aiello in concerto a Lecce: scaletta e info

Prosegue con successo l’“Aiello Meridionale Tour” che questa sera porterà il cantautore cosentino ad esibirsi sul palco sotto-le-stelle dell’Oversound Festival di Lecce. L’appuntamento in Piazza Libertini è per le ore 21:00 di venerdì 10 settembre. Ecco la scaletta della serata

Una nuova tappa per il tour estivo che lo porterà ad esibirsi nelle più prestigiose location di Italia. Antonio Aiello – o semplicemente Aiello – è atteso questa sera, venerdì 10 settembre , sul palco allestito in Piazza Libertini a Lecce , per uno spettacolo all’insegna della musica d’autore e del suo sound a cavallo tra pop e melodie di folclore. L’occasione è quella dell’ Oversound Music Festival che ha già portato e porterà sul palco pugliese alcuni tra gli artisti italiani più ascoltati del momento.

Aiello è tra gli artisti di Oversound Music Festival

Il cantautore calabrese Aiello fa parte del ricco cast di artisti che dallo scorso 18 luglio al prossimo 12 settembre, animeranno il palco di Piazza Libertini a Lecce con la loro musica e le loro gag da palcoscenico. Una ricca kermesse che, organizzata da M&P Company e dall’etichetta Vulkano Concerti, nasce con il preciso obiettivo di riportare il pubblico di abitanti e di turisti a riassaporare la bellezza della città e della cultura. Oversound Music Festival fa inoltre parte del programma di eventi “Lecce in scena”. Ecco le parole di Salvatore Pagano, organizzatore dell’intera iniziativa: “Siamo molto soddisfatti del nostro Festival che sta riscuotendo un notevole successo, sia per presenze che per risonanza. La partecipazione di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e di giovani che hanno conquistato la nuova scena ci inorgoglisce molto. È innegabile la difficoltà di produrre degli spettacoli in questo periodo, ma ripartire era un dovere sociale. Abbiamo dato la possibilità a numerosi addetti ai lavori di riprendere a svolgere la propria professione e a tanta gente di tornare a sorridere”. Gli ultimi due appuntamenti dell’Oversound Music Festival di Lecce – prima del magico concerto finale di Zucchero, a Otranto – vedranno salire sul palco di Piazza Libertini, due tra gli artisti preferiti dai giovani, Katama126 (11/09) e Geolier (12/09).