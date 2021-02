Aiello, il nuovo album è "Meridionale": info e tracklist

Il cantautore prosegue spiegando cosa rappresenta per lui il progetto discografico in procinto di uscire dopo il successo di “Vienimi a ballare” e “Che canzone siamo”: “ MERIDIONALE è pop, r&b, clubbing, urban, flamenco, classic..tutti insieme, e diversi . Si, ho detto DIVERSI e INSIEME. Perché la storia ha provato a raccontarci discriminazioni e confini, e invece la diversità io l’ho sempre vista come un valore aggiunto. MERIDIONALE è un messaggio preciso, una continua evoluzione, l’amore che abbraccia più amori, tutti diversi, una seconda stazione”. Poi si sofferma sulla scelta del titolo: “MERIDIONALE” non offende più, a me francamente non ha mai offeso. MERIDIONALE è il racconto di pagine nuove, è il ritorno su quello che non si può cancellare, è vedere oltre..è schiaffi e abbracci, lacrime e sudore, la mia carne, la mia storia, forse anche la tua”. Faranno parte dell’album anche le canzoni “Che canzone siamo”, “ Vienimi (a ballare )” e “Ora”, brano che Aiello porterà sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2021 . Questa la tracklist di “Meridionale”:

“Ora” al Festival di Sanremo 2021

La partecipazione al Festival di Sanremo (le pagelle dei preascolti) rappresenta un momento cruciale per la carriera di Aiello. L’artista ha raccontato di essere stato sempre spettatore da fan: “Da artista invece non ho mai pensato che fosse una tappa obbligatoria e fino a qualche mese fa non ci pensavo proprio. Poi, complice anche il periodo che stiamo vivendo, ho provato a dare uno spazio più largo alla mia musica portandola sul palco più grande che abbiamo in Italia". Il brano “Ora” è prodotto da Mace (reduce dal grande successo di “La canzone nostra”) e Brail e parla dell’amore curativo, tossico o liberatorio “ognuno può vederci quello che vuole”. In merito all’album sostiene che “dovrà confermare che le cose buone fatte finora non sono state un abbaglio, chiedendo a me stesso un passo in avanti e un'evoluzione artistica". Nella serata dei duetti, Aiello interpreterà “Gianna” di Rino Gaetano insieme a Vegas Jones.