ABBA in concerto, in vendita i biglietti per il tour

I live saranno realizzati con l'uso di spettacolari tecnologie olografiche d'avanguardia Condividi:

“ABBA ARE BACK”, questa la frase che campeggia sul profilo Instagram ufficiale delle band svedese che ha travolto il pianeta negli anni Settanta col suo sound elettronico che ha cambiato per sempre la disco music. Gli indizi seminati in rete negli ultimi tempi, uniti alle voci che si sono rincorse negli anni a proposito di un album di inediti mai effettivamente realizzato, avevano lasciato sperare i fan che oggi hanno la certezza dell'arrivo di un nuovo lavoro discografico cui sarà abbinata una serie di super show dal vivo nel 2022, da maggio ad ottobre. L'attesissimo live d'esordio del tour “ABBA Voyage” che si annuncia già come più che straordinario è stato accompagnato da una corsa al biglietto. Altre date sono disponibili su ticketmaster.co.uk.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ABBA (@abba) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Un tour virtuale senza precedenti approfondimento Gli Abba arrivano su TikTok Il sogno è a portata di mano ma è ancora in costruzione, letteralmente. Il Queen Elizabeth Olympic Park, la struttura avveniristica che ospiterà gli show degli ABBA è in fase di realizzazione in previsione di un 2022 col botto, soprattutto per i fan della band svedese che, data la popolarità dei brani nei decenni decorsi dal loro abbandono delle scene, sono cresciuti a dismisura abbracciando più di una generazione. Nonni, padri e figli, potranno finalmente riunirsi per un evento memorabile: gli ABBA torneranno sul palco, a quanto pare, non materialmente ma nella loro versione avatar, immateriale, creata con l'utilizzo di sofisticate tecnologie in grado di replicare perfettamente i quattro pionieri della musica pop elettronica, accompagnati on stage da una formazione di dieci elementi, selezionati tra i migliori musicisti della scena contemporanea. Si è già scritto di tutto a proposito di “ABBA Voyage”, la tournée che riporterà alla ribalta la musica senza tempo degli ABBA negli anni Venti del nuovo millennio. Quel che è certo è che l'entusiasmo è alle stelle sia da parte dei fan che dei componenti della storica band che saranno i primi a sperimentare un nuovo modo di fare esperienza della musica dal vivo che sarà portata a termine nelle condizioni di massima sicurezza per il pubblico, fattore non poco importante data l'emergenza sanitaria, il suo perdurare e lo slittamento in avanti delle date dei concerti in tutto il mondo. Sul sito ufficiale è data infatti la possibilità al pubblico di scegliere tra diverse tipologie di posto e di biglietto: dal semplice posto in auditorium ad una cabina da ballo dove scatenare l'energia con standard di sicurezza elevati.