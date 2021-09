Michele Bravi in concerto ad Assisi: scaletta e info

Tappa nella sua regione per Michele Bravi , uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale contemporaneo. Il talentuoso ventiseienne ex vincitore di X-Factor, è atteso il 3 settembre ad Assisi sul palco del Lyrick Summer Arena in occasione della rassegna “ Assisi On Live ”. Bravi abbraccerà i fan per un’altra serata di musica ricca di emozioni del suo “ Live piano e voce ”, un insieme di appuntamenti che lo hanno visto in tournée nella penisola dallo scorso 23 luglio e per tutto il mese di agosto, organizzati da Vivo Concerti.

I live prima della leg autunnale

Piano e voce per dare il giusto peso alle emozioni di un tour che segna una ripartenza speciale per Michele Bravi, artistica e personale. Il cantautore sta collezionando molti ricordi legati a concerti davvero attesi nei quali si è esibito nei brani contenuti ne “La Geografia del Buio”, album preceduto dal singolo “Falene” e che approderà in autunno nei club. Forte della collaborazione con l’artista internazionale di origine britannica Sophie and The Giants, Michele Bravi punta a tornare ad esibirsi con la band per la prossima leg di concerti ma per queste date estive ha preferito costruire uno show più raccolto data anche la necessità di adattare gli spettacoli alla modalità che prevede il pubblico presente in una platea allestita con posti a sedere distanziati.

Tra novembre e dicembre 2021, a ritmo serrato, invece, si terranno gli eventi al chiuso de “La Geografia del Buio Tour”, concerti dal concept differente di cui molte date sono già sold out.