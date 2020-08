Mika e Michele Bravi, la cover di "Bella d'estate" di Mango

A sorpresa i due cantautori hanno pubblicato la cover di uno dei più grandi successi di Mango, canzone scritta dall’artista originario di Lagonegro e da Lucio Dalla

Un duetto inedito per omaggiare un grande cantautore della musica italiana. Mika e Michele Bravi hanno annunciato a sorpresa la cover di “Bella d’estate”, brano portato al successo da Mango e scritto insieme a Lucio Dalla. Un rifacimento nato proprio da Mika (Back To Music: il promo di X Factor 2020 con i giudici) che ha conosciuto questa canzone mentre preparava una playlist di musica italiana. Il cantautore, che sarà protagonista del concerto benefico “I Love Beirut” ha raccontato sui social “l’incontro” con “Bella d’Estate”: “Quasi per caso ho riscoperto ‘Bella d'estate’ e spontaneamente, senza pianificazione, mi è venuta l'idea di cantarla. È una cover nata per amore della canzone stessa, per amore di Mango, ma anche di Lucio Dalla, che ha scritto il testo e di cui sono un grande ammiratore”. Il produttore Francesco “Katoo” Catitti ha lavorato ad una versione rispettosa e contemporanea della canzone e ha proposto il coinvolgimento di Michele Bravi.

Le parole di Michele Bravi La voce di “La vita breve dei coriandoli” ha raccontato tutta la sua emozione per questa cover e per il duetto con Mika: “Sono rimasto affascinato dall’attenzione che ha avuto Mika nel voler riscoprire e ripresentare al pubblico un gioiello raro della nostra musica”. Quindi ha aggiunto: “È un onore per me poter condividere insieme alla sua professionalità lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano”. I due artisti si sono conosciuti nel 2013 durante l’edizione di “X Factor”, la prima di Mika come giudice del talent (lo SPECIALE XF2020). Proprio in quell’anno, Michele Bravi conquistò la vittoria finale. I due cantanti saranno tra i protagonisti di “Seat Music Awards”, evento che andrà in scena all’Arena di Verona.