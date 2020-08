Mika annuncia un concerto benefico in streaming per Beirut

Il cantante e giudice di X-Factor, nato a Beirut nell'agosto del 1983, ha annunciato un concerto benefico in streaming, al fine di raccogliere fondi per aiutare le persone colpite dall'esplosione che lo scorso 4 agosto ha sconvolto la capitale libanese

Mika, un concerto per la sua città approfondimento Esplosioni Beirut, Mika su Twitter: "E' straziante, il mio cuore è lì" Dopo la commovente Lettera aperta per Beirut , Mika ha deciso di cantare per la sua città in cui è nato 37 anni fa. La notizia è stata data dallo stesso cantante con un post in cui ha annunciato che il prossimo 19 settembre terrà un concerto benefico in streaming, su YouTube, per raccogliere fondi a favore della capitale del Libano, dopo che la terribile esplosione al porto dello scorso 4 agosto ha provocato centinaia di morti, migliaia di feriti e lasciato moltissime persone senza una casa. I biglietti, disponibili su Ticketmaster, sono acquistabili dal 24 agosto. Sulla piattaforma GoFundMe è nata contestualmente una campagna di raccolta fondi: tutti potranno donare alla causa e il ricavato servirà a sostenere Croce Rossa Libano e Save the Children Libano, due organizzazioni che stanno lavorando 24 ore su 24 per aiutare le persone sul terreno colpite dall'esplosione.



“Dopo tutti gli anni di guerra civile, crisi finanziaria e sconvolgimenti politici, la notizia dell'esplosione a Beirut è stata tragica - spiega Mika - Il mio cuore si è spezzato pensando alle famiglie che hanno perso le loro case, i loro mezzi di sussistenza e i loro cari in questa catastrofe. Voglio fare qualcosa per aiutare in ogni modo possibile. Questo è il motivo per cui ho organizzato un concerto in live streaming per aiutare il Libano. Beirut ne ha passate tante e la resilienza e la forza del popolo libanese sono innegabili. Non ho dubbi che la città si riprenderà ancora una volta. Beirut è il luogo della mia nascita, è parte di me e sarà sempre nel mio cuore. 'Io ❤️ Beirut".