George Clooney e Amal, donazione da 100.000 dollari per il Libano

Quando si tratta di beneficenza, George Clooney e Amal Alamuddin sono sempre in prima linea.

L’ultima causa ad averli coinvolti è stata la strage di Beirut: a seguito delle esplosioni che hanno devastato il porto e la città, sono morte oltre 150 persone (ad oggi). Migliaia i feriti, e centinaia di migliaia gli sfollati. George e Amal si sono subito messi in contatto con alcune ong, effettuando una donazione di 100.000 dollari.

La donazione di George e Amal

È proprio in Libano, che Amal è nata. “Siamo entrambi profondamente preoccupati per il popolo di Beirut e per la devastazione che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni. Abbiamo individuato tre organizzazioni benefiche che stanno fornendo soccorsi essenziali sul campo: la Croce Rossa libanese, Impact Lebanon e Baytna Baytak” si legge in un comunicato stampa diffuso dalla coppia. L’attore e l’avvocatessa hanno deciso di supportare quelle realtà, e hanno chiesto di unirsi a loro a chiunque abbia la possibilità di farlo.

Amal, a Beirut, è nata e ha vissuto fino ai due anni di età. Fino a quando la sua famiglia ha lasciato il Paese per via della Guerra Civile. Ha raggiunto l’Inghilterra, ha studiato alla Oxford University, è diventata avvocato. Ha conosciuto George Clooney, l’ha sposato, e da lui ha avuto due gemelli. Le sue origini non le ha però dimenticate, e ha più spesso parlato di quella terra splendida e martoriata.