Aiello in concerto a Palmanova: scaletta e info

Arriva a Palmanova il Meridionale Tour di Aiello che sta portando in giro per l’Italia i brani estratti dal suo disco “Meridionale”. L’inizio del concerto è previsto per le 21:30 a Piazza Grande; sono ancora disponibili dei biglietti ma sono in rapido esaurimento. Continua così la tournée del giovane cantautore che per tutta l’estate ha calcato i palchi più importanti del paese, con un nutrito calendario di eventi che dovrebbe andare avanti per tutto ottobre con nuove date in continuo aggiornamento. Tra i prossimi eventi in programma ci sono: 08 settembre 2021 – Caserta - Belvedere di San Leucio

10 settembre 2021 – Lecce - Oversound music festival, Piazza Libertini

13 ottobre 2021 – Roma - Atlantico Live

18 ottobre 2021 – Napoli - Casa della Musica

21 ottobre 2021 – Milano - Fabrique

30 ottobre 2021 – Firenze - TuscanyHall Si ricorda che per la partecipazione al concerto è necessario presentare il Green Pass o il tampone obbligatorio; indossare la mascherina; rispettare il distanziamento e il posto assegnato indicato dal biglietto.

Aiello, il ritorno sul palco approfondimento Estate 2021, i migliori concerti e i festival di agosto 2021 Dopo un anno di stop e dopo un Sanremo che ha portato Aiello davanti al grande pubblico, il cantautore si dice entusiasta di tornare sul palco e per l’occasione di aver pensato un mix di brani per far emozionare il suo pubblico ma anche per farlo divertire, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Sono stati mesi difficili per tutti e l’intenzione dell’artista è quella di regalare ai suoi fan un momento di svago, all’insegna della musica e della sua grande energia. Parlando del tour, per Aiello trovarsi di nuovo davanti al pubblico è una grandissima emozione e nonostante abbia attraversato in lungo e in largo la penisola, ogni sera è come la prima volta con le stesse emozioni e gli stessi brividi. Ma in questa avventura Aiello non sarà solo e assieme a lui sul palco troveremo: Gianluca Massetti alla tastiera, Marco Maiole alla chitarra e Luca Taurmino alla batteria.

