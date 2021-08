Coma Cose in concerto a Roma: scaletta e info

Nostralgia, continua il tour dei record dei Coma_Cose che continua a registrare un sold out dietro l’altro. La scaletta del concerto a Roma di stasera, 27 agosto e i prossimi eventi per il duo di Milano

Ricordiamo che per partecipare agli eventi sarà necessario: Green Pass obbligatorio o tampone negativo eseguito non oltre le 48h dal concerto; mascherina; distanziamento sociale e rispetto del posto a sedere assegnato sul biglietto.

Come già detto il calendario degli eventi è in continuo aggiornamento e potrebbero essere aggiunte altre date nelle prossime settimane.

Intanto le prossime date in programma, dopo quella di Roma di stasera, 27 agosto 2021, sono:

E stiamo parlando di una tournée lunghissima, con un calendario di eventi in continuo aggiornamento che dovrebbe andare avanti fino alla metà di settembre e oltre con un probabile ritorno nei live club e nei teatri previsto per l’autunno/inverno.

Prosegue il Nostralgia Tour dei Coma_Cose che arriva nella Capitale alla Cavea Auditorium Parco della Musica. È stata un’estate ricca di eventi quella del duo che, dopo la partecipazione a Sanremo 2021 con Fiamme negli occhi, stanno realizzando il tutto esaurito in ogni data.

Coma_Cose, il ritorno sul palco

Per Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano è un ritorno sul palco in grandissimo stile, soprattutto dopo il successo di Fiamme negli occhi che ha portato l’attenzione di tutto il paese verso questo straordinario duo.

Non sorprende quindi il nutrito calendario di eventi e i numeri da record per tutti i concerti che stanno registrando un sold out dietro l’altro.

Seppure tra molte difficoltà dettate dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e dalle restrizioni, i Coma_Cose stanno cercando di portare in concerto tutta la loro energia nella maniera più naturale possibile. L’incontro col pubblico dopo oltre un anno di stop è un momento meraviglioso, come hanno confermato i due artisti, dicendosi molto soddisfatti di come sta andando il Nostralgia Tour.

Intanto fa sapere il duo che per i prossimi eventi sono ancora disponibili pochi biglietti ma che sono in rapido esaurimento.