Franco 126 in concerto a Lignano Sabbiadoro: scaletta e info

Franco 126 è il prossimo protagonista di “ Nottinarena ”, rassegna estiva che ha raccolto il meglio del panorama artistico musicale contemporaneo per il pubblico di Lignano Sabbiadoro. Il live del songwriter romano del 20 agosto, alle ore 21, è uno degli ultimi appuntamenti della stagione per ascoltare i brani proposti all'interno di “Multisala Premiere”, tournée partita lo scorso 21 luglio ad Ortona che si concluderà il prossimo 4 settembre a Mantova. Altri due appuntamenti speciali con la musica del cantautore sono previsti per il prossimo novembre, a Roma e a Milano.

Il concept del tour “Multisala Premiere”

Prosegue il tour di Franco 126 e della sua band nel viaggio musicale che ha permesso all'artista di presentare dal vivo i brani degli ultimi due lavori da solista, “Stanza Singola” e “Multisala”. Il cantautore sta portando avanti con successo la tournée che lo ha visto protagonista delle notti in musica delle maggiori località dell'estate italiana. Gli ultimi scatti pubblicati sul suo molto seguito profilo Instagram ufficiale, mostrano il ventinovenne cantante sorridente in uno dei momenti di relax del tour. Nel post il songwriter comunica ai fan il sold out della data di Lecce, una delle tante tappe che hanno decretato il successo di “Multisala Premiere”, lo show per il quale restano ancora le date del 27 agosto a l'Aquila, del 29 agosto a Zafferana Etnea (CT) e del 3 e 4 settembre, rispettivamente a Servigliano e a Mantova.

I live estivi sono stati costruiti come dei veri e propri lungometraggi musicali, concerti ai quali è associato un concept esteticamente accattivante, uno dei motivi che hanno reso l'artista particolarmente apprezzato soprattutto dai fan più giovani.

La formazione con cui Franco 126 sale sul palco è composta di cinque elementi: Pietro Di Dionisio alla chitarra acustica, Danilo De Candia al basso, Gabriele Terlizzi alle chitarre elettriche, Davide Pasculli alla batteria e Francesco Bellani ai synth e al piano.