Franco 126 in concerto al Nottiarena di Lignano Sabbiadoro ad agosto

Con un mix di sonorità che spazia dall’indie, al pop, al cantautorato, Franco 126, classe 1992, viene considerato da molti il naturale erede di Franco Califano e della scuola cantautorale romana. Nella sua carriera conta collaborazioni di peso, in coppia per tre anni con Carl Brave, e un percorso solista con gli album “Stanza Singola”, già Disco di Platino e “Multisala” uscito quest’anno e già tra i dischi più venduti in Italia. Considerato uno dei più interessanti songwriter del panorama musicale contemporaneo, Franco 126, all'anagrafe Francesco Bertollini, ha conquistato rapidamente critica e pubblico come rappresentante di talento di una nuova generazione di cantautori Made in Italy. Il tour estivo di Franco 126 si chiama “Multisala Premiere” e conta ad oggi 8 date che vedranno l'artista in giro per la penisola da luglio a settembre. Altri due concerti speciali sono in programma a Milano e Roma per il prossimo novembre.

Gli altri artisti della rassegna “Nottiarena”

Il palco di “Nottinarena” sarà uno dei riferimenti dell'estate culturale friulana con eventi di musica e teatro ad animare le notti della città di Lignano Sabbiadoro. Gli organizzatori hanno messo in piedi un calendario di appuntamenti in totale sicurezza, nel pieno rispetto della normativa e dei protocolli per contenere la diffusione del contagio con distanziamento, gestione degli ingressi e delle uscite, sanificazione delle aree e via dicendo. Per la parte musicale, si esibiranno dal vivo Max Pezzali il 2 Luglio, Frah Quintale il 6 Agosto, i Subsonica il 27 Agosto, Margherita Vicario il 28 Agosto. La parte teatrale vedrà ospiti Natalino Balasso il 31 Luglio e Federico Buffa il 24 Luglio. Per i più piccoli, la rassegna “Pupi e Pini” con alcune delle migliori compagnie italiane.