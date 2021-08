Bastille, Thelma + Louise è la loro nuova canzone

I Bastille tornano in scena con un tributo a Thelma e Louise, il celebre film del 1991, diretto da Ridley Scott e interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis Condividi:

I Bastille ha rilasciato un nuovo singolo dal titolo "Thelma + Louise". La canzone è stata presentata in anteprima da Yungblud come "Hottest Record" nello show "Future Sounds" che è andato in onda il 18 agosto su BBC Radio 1. Dan Smith, frontman della band, ha spiegato di aver scritto una prima bozza del brano mentre era in videoconferenza su Zoom, durante il primo lockdown. Oltre a "Thelma + Louise", sembra che l’artista abbia scritto anche altri due brani che saranno contenuti nel prossimo disco dei Bastille.

Il nuovo singolo è ispirato al grande classico omonimo del 1991, un film che Dan Smith ha definito "iconico" e come una pellicola femminista sulla libertà e la fuga dalla preoccupazione e dai problemi della vita. Una grande storia che parla di evasione e che resterà per sempre una delle icone del cinema contemporaneo. L'idea alla base di "Thelma + Louise" è proprio quella di scrivere una sorta di lettera d'amore a quel film, ponendo fortemente l'accento sul femminismo e sulla sua importanza, oltre che sul bisogno e sull'esigenza di liberarsi dalle catene della vita che provocano solo frustrazione e tristezza nelle persone. La melodia del brano è stata scritta assieme a Rami Yacoub, produttore e musicista svedese che ha lavorato a moltissimi dei brani di successo degli ultimi anni da "Hit Me Baby One More Time" di Britney Spears, fino ad arrivare alle ultime collaborazioni con Lady Gaga. "Thelma + Louise" è il terzo singolo dei Bastille e arriva dopo "Distorted Light Beam", pubblicata a giugno, e dopo "Give Me The Future" uscita il mese scorso. Per quanto riguarda i dettagli di un nuovo potenziale album della band, non ci sono ancora conferme ufficiali ma, dai rumors online, dovrebbe uscire tra la fine del 2021 e la prima metà del 2022; tuttavia non sono state ancora rilasciate informazioni al riguardo.