Aiello in concerto ad Messina: scaletta e info

La voglia di suonare davanti al suo pubblico è incalcolabile. Aiello richiama i suoi fan via Instagram con post e Stories sul suo profilo ufficiale dove da giorni campeggia il conto alla rovescia per le date del “Meridionale Tour”, la tournée in cui finalmente potrà tornare ad esibirsi dal vivo e presentare i brani del suo repertorio recente dopo i numerosi rinvii dei concerti delle ultime stagioni a causa della pandemia. Quello di martedì 17 Agosto a Messina all'Arena Villa Dante sarà un concerto con posti a sedere, come previsto dalle recenti normative anti-contagio con cui sono stati organizzati tutti i live che stanno animando le notti estive della penisola. I riflettori sul palco messinese si accenderanno alle 21:30.



Le emozioni di “Meridionale Tour” Estate indimenticabile per Aiello, forte della certificazione di Disco d’Oro ottenuta con il brano “Ora”, che vanta oltre 9 milioni di stream e 5 milioni di views, canzone presentata alla 71° edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore si gode il successo di “Fino all'alba (ti sento)”, singolo con cui ha aperto l'estate del suo ritorno sul palco, mai desiderato come in questa stagione, visti i numerosi spostamenti dei suoi concerti a causa della pandemia di Covid. Aiello è stato uno degli artisti che hanno visto scoppiare il boom della popolarità alla vigilia della stagione che ha segnato il brusco arresto di tutti gli eventi musicali in presenza di pubblico, in questo senso il “Meridionale Tour” rappresenta concretamente un'occasione di rinascita nonché un punto fondamentale della carriera dell'interprete tra i più apprezzati dalla generazione dei più giovani ma non solo.





La tournée, partita lo scorso 14 Agosto ad Ortona con il live di debutto al “Non solo Blues Festival”, vedrà Aiello protagonista assoluto del palco fino al prossimo 30 Ottobre dove è in programma l'ultimo concerto, a Firenze, presso la Tuscany Hall (doppia data fissata dopo quella del 29 Ottobre presso la stessa location e già sold out). Moltissime le tappe autunnali del tour che hanno già registrato il tutto esaurito, per questa ragione in molte città principali, tra cui Roma, Milano e Napoli, le date sono state raddoppiate.





I brani in scaletta approfondimento Aiello, il nuovo singolo per l'estate è "Fino all’alba (ti sento)" Nei concerti Aiello canterà per i suoi fan i brani più recenti e molti dei singoli del suo giovane ma molto apprezzato repertorio. In scaletta troveranno sicuramente posto le canzoni dell'album “Meridionale”, uscito il 12 Marzo, ma anche “Vienimi (a ballare)” e “Che canzone siamo” che andranno a mescolarsi con “Arsenico” e “La mia ultima storia”, i successi già interpretati nell'ultima tournée (2019) di cui riportiamo la scaletta.