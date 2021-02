Aiello in concerto nel 2021: le date nei club

I concerti in programma a marzo sono stati spostati a ottobre con l’aggiunta di nuove date Condividi:

Dopo un tentativo per le giovani proposte nel 2011, Aiello, al secolo Antonio Aiello, sbarca nella categoria Campioni del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Ora”. Il 2020 è stato un anno di grandi successi per il cantante cosentino. Prima la nomination ai David di Donatello, con il brano "Festa", contenuto nella colonna sonora del film "Bangla" del regista Phaim Bhuyian. Nello stesso anno il singolo Arsenico ha ottenuto il disco di platino per le oltre 70.000 copie vendute e il brano Vienimi (a ballare) è stato certificato disco d'oro da FIMI per le oltre 35.000 copie vendute. Attendendo il nuovo album “Meridionale”, disponibile dal 12 Marzo, Aiello ha annunciato lo spostamento in autunno e le nuove date nei club di “Aiello Live – Meridionale Tour”, dapprima in programma per marzo. In seguito al rinvio della tournée causato dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), l’artista è pronto per tornare a esibirsi nei palchi di tutta Italia. I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date.

Le date aggiornate approfondimento Aiello, il nuovo album è "Meridionale": info e tracklist Ecco le date dell’“Aiello Live – Meridionale Tour”: Venerdì 08 ottobre 2021 | Nonantola (MO) | Vox Club (SOLD OUT)

Domenica 10 ottobre 2021 | Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

Martedì 12 ottobre 2021 | ROMA | Atlantico Live (SOLD OUT)

Mercoledì 13 ottobre 2021 | ROMA | Atlantico Live NUOVA DATA

Domenica 17 ottobre 2021 | NAPOLI | Casa della Musica (SOLD OUT)

Lunedì 18 ottobre 2021 | NAPOLI | Casa della Musica NUOVA DATA

Mercoledì 20 ottobre 2021 | MILANO | Fabrique (SOLD OUT)

Giovedì 21 ottobre 2021 | MILANO | Fabrique

Venerdì 29 ottobre 2021 | FIRENZE | Tuscany Hall Il cantautore cosentino porterà così la sua musica in tutta la Penisola a partire da ottobre 2021, raddoppiando le date di Roma e Napoli, mentre i concerti di Modena, Roma, Napoli e Milano segnano già il sold out.