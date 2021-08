Dopo giorni di indiscrezioni è finalmente arrivata l’ufficialità. Il prossimo evento musicale organizzato sul celebre videogioco Fortnite avrà un’ospite d’eccezione: la pop star Ariana Grande si esibirà in concerto in occasione dell’evento Rift Tour Condividi:

Ariana Grande, in collaborazione con gli sviluppatori di Epic Games, hanno annunciato alcune ore fa tramite i profili social ufficiali della cantante, l’arrivo imminente di un evento mai visto prima d’ora. La pop star italo-americana sarà la prossima artista ad esibirsi in concerto all’interno del videogame Fortnite, in occasione dell’inaugurazione del Rift Tour. Cinque show musicali in ben tre giornate differenti per accontentare la platea di ogni angolo del mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare agli spettacoli e quali ricompense è possibile sbloccare.

Ariana Grande in concerto su Fortnite approfondimento Ariana Grande, donazione per chi ha problemi di salute mentale Ariana Grande non è la prima cantante di caratura internazionale a debuttare con un suo concerto in versione avatar su una piattaforma ideata per il gaming. Prima di lei toccò a Travis Scott, quando lo scorso aprile 2020, in piena quarantena mondiale, raccolse al suo show virtuale una platea di oltre 27 milioni di giocatori. Lo stesso che ci si aspetta dalla pop star italo-americana che, dal prossimo sabato 7 a lunedì 9 agosto darà la possibilità ai gamer di tutto il mondo di collegarsi a Fortnite per seguire il suo concerto, durante il quale avverrà anche lo sblocco di importanti oggetti e ricompense a tema, affrontando sfide e cacce al tesoro. Ecco l’elenco completo di date e orari italiani per gli spettacoli di Ariana Grande durante il Rift Tour di Fortnite: Sabato 7 agosto 2021, ore 00:00

Sabato 7 agosto 2021, ore 20:00

Domenica 8 agosto 2021, ore 06:00

Domenica 8 agosto 2021, ore 16:00

Lunedì 9 agosto 2021, ore 00:00