Diodato in concerto a Rimini: scaletta e info

Quarta data del “Diodato Live Estate 2021” per uno dei cantautori italiani più amati degli ultimi anni. Diodato si esibirà questa sera, sabato 31 luglio, dal palco della Notte Rosa riminese, allestito in Piazzale Fellini. Per la sua prima volta in assoluto alla celebre rassegna estiva del litorale emiliano, un meraviglioso sold out che si preannuncia emozionantissimo Condividi:

Diodato torna in concerto questa sera, sabato 31 luglio, dal palco di Piazzale Fellini a Rimini, in occasione della celebre kermesse estiva del litorale emiliano, la Notte Rosa. L’appuntamento è per le ore 21:00 con un concerto gratuito che è già sold-out da diversi giorni, sintomo di quando Antonio Diodato e la sua musica siano amati in tutto il Paese. In una scaletta che si ripromette essere un arcobaleno di emozioni, Diodato canterà dal vivo tutti i brani simbolo della sua ormai decennale carriera, vecchi e nuovi successi tra sound energici e leggeri ed esibizioni più intime ed emozionanti. “Rimini aspettami, io non vedo l’ora” ha commentato il cantautore alcuni giorni fa in un’intervista.

Il concerto di Diodato a Rimini approfondimento Diodato in concerto, le date del tour per l'estate 2021 Il concerto che Antonio Diodato, o più semplicemente Diodato, terrà questa sera, sabato 31 luglio a Rimini sarà un grande festa per la chiusura dell’annuale rassegna estiva della città intitolata Notte Rosa. Un concertone offerto al pubblico gratuitamente, ma con prenotazione obbligatoria in modo da assicurare a tutti i presenti il corretto rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria di lotta al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Posti nominativi e riservati che erano scaricabili direttamente dalla piattaforma www.ciaotickets.com. L’ingresso al concerto sarà invece previsto da via Principe Amedeo, proprio di fronte alla fontana dei 4 cavalli, a pochi passi dal Grand Hotel.