L'arte della Ribellione, il talk con le protagoniste l'8 marzo su Sky

Il percorso della rivoluzionaria antieroina della serie Sky Original liberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza interroga gli spettatori su questioni estremamente moderne, eppure ancora controverse. Autodeterminazione, sessualità, rifiuto degli stereotipi, femminismo ed empowerment: sarà una discussione tutta al femminile quella del talk L’Arte della Ribellione, l’8 marzo in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su NOW, in cui Valeria Golino, regista e co-sceneggiatrice della serie, Jasmine Trinca e Tecla Insolia, protagoniste, si confronteranno sui temi al centro della serie con Elodie, Ornella Vanoni e la pilota automobilistica (nonché volto di Sky Sport F1) Vicky Piria. A moderare l’incontro sarà la giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Dalle 10.00 dell’8 marzo, la tavola rotonda sarà disponibile per tutti sul canale Youtube di Sky Italia.

L'Arte della Gioia

La serie, in sei episodi prodotti da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, racconta la drammatica e avventurosa storia di Modesta, una ragazza orfana della Sicilia rurale di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Grazie alla sua intelligenza, alla sua caparbietà e alla sua capacità di seduzione, Modesta attraverserà la storia del Novecento sempre ostacolata ma mai vinta, riuscendo a superare le proprie umili origini e i limiti che continuamente la società le vorrebbe imporre.

L’Arte della Gioia è stata realizzata con il sostegno della Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

L’Arte della Gioia è in onda per tre settimane al venerdì in prima serata su Sky Atlantic, oltre a essere disponibile on demand – anche in 4K HDR. Grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand con Primissime.