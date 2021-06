Diodato in concerto, le date del tour per l'estate 2021

Dopo un meraviglioso 2020 che lo ha consacrato tra i migliori cantautori del panorama italiano contemporaneo, Diodato si prepara a tornare live e suonare con il suo pubblico dal vivo. Ecco le nove date in programma per il tour estivo, in partenza il prossimo 15 luglio

Diodato è stato senza dubbio l’artista musicale dell’anno, durante lo scorso 2020. Tanti i riconoscimenti che il cantautore ha ricevuto, a partire dalla vittoria a sorpresa alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con “Fai rumore”, passando per il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro del pubblico per “Che vita meravigliosa”, colonna sonora del film “La dea fortuna” di Ferzan Özpetek.

“Incontrarsi, guardarsi negli occhi e, finalmente, tornare a cantare insieme. Non vedo l’ora!”, ha commentato il cantante su Instagram. Parafrasando il suo messaggio, ecco tutte le occasioni speciali che Diodato e il suo pubblico avranno questa estate per incontrarsi dal vivo. Nove date all’insegna di una delle voci più delicate e intime della canzone italiana , che saprà regalare ai fan serate piene di emozioni.

Accanto a numerosi altri artisti del panorama musicale italiano, Diodato ha voluto lanciare un forte messaggio al pubblico e all’intero mondo dello spettacolo, nell’ultimo anno fortemente segnato dalla pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), organizzando una serie di concerti in giro per l’Italia, durante le serate dell’estate in arrivo.

Diodato, tutte le informazioni sul tour in arrivo

Locus Festival 2021, da Colapesce-Dimartino a Diodato: il programma

Ad accompagnare Diodato in tournèe sarà la sua band di cui fanno parte tra l’altro, nomi del calibro di Rodrigo D’Erasmo (violino), Greta Zuccoli (voce), Andrea Bianchi (chitarre), ma anche Alessandro Commisso (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Lorenzo Di Blasi (tastiere), Beppe Scardino (sax, baritono e fiati) e Stefano “Piri” Colosimo (tromba e ottoni).

Le prevendite dei biglietti per le performance in programma, organizzate da OTR Live, sono già all’attivo sul portale TicketOne. Come si legge nel comunicato condiviso dal cantante, tutte le serate della tournée saranno organizzate nel pieno rispetto delle normative di sicurezza imposte dal Governo in materia di lotta al coronavirus.