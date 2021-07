Fiorella Mannoia in concerto a Gardone Riviera: scaletta e info

È grande attesa per questa sera, giovedì 29 luglio, per uno degli ultimi tre appuntamenti della rassegna Tener-A-Mente del Vittoriale di Gardone Riviera. A calcare il palco, Fiorella Mannoia che dalle ore 21:00 performerà in “Padroni di niente” il tour estivo che ripercorre i più emozionanti brani di repertorio dell’artista romana Condividi:

Vuoi la voce intensa e la penna vera e diretta di una delle artiste simbolo della musica italiana moderna, vuoi la magica cornice fronte-lago in cui si esibirà, il concerto di Fiorella Mannoia atteso per questa sera, giovedì 29 luglio al Vittoriale di Gardone Riviera, ha tutte le carte in regola per essere una serata davvero indimenticabile. L’interprete molto amata dal pubblico si esibirà sulle note del suo tour estivo “Padroni di niente”, in una scaletta che include i singoli estratti dal suo ultimo album, così come i brani più famosi del repertorio. Sul palco con lei la celebre band formata da Diego Corradin, Claudio Storniolo, Luca Visigalli, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo oltre che il collega e marito Carlo Di Francesco.

Fiorella Mannoia a Gardone Riviera, la scaletta Prosegue il "Padroni di niente tour" di Fiorella Mannoia che seguirà lo stesso fil rouge già tracciato con la pubblicazione dell'album omonimo, lo scorso novembre 2020. Un disco in cui l'artista romana ripercorre il periodo segnato dalla pandemia e le conseguenze che ha avuto su tutti noi, sui nostri pensieri e sulle nostre emozioni. La possibile scaletta del concerto di Mannoia a Gardone Riviera includerà un ricco parterre di brani tra vecchi e nuovi successi il cui scopo è quello di porre l'attenzione sull'uomo e sulla sua umanità, sulla bellezza di saper cogliere le piccole cose per ripartire per non trovarsi "Padroni di niente". Padroni di niente Chissà da dove arriva una canzone Si è rotto La gente parla Sogna Olà Ecccomi qui Sono una figlia Il peso del coraggio Il senso I treni a vapore Imparare ad essere una donna Anna siamo tutti quanti Come si cambia Eri piccola così Lunaspina Penelope Panama Povera patria Carillon Nessuna conseguenza Riparare In viaggio Combattente Che sia benedetta Sally Siamo ancora qui Le parole perdute Sempre e per sempre Quello che le donne non dicono Il cielo d'Irlanda