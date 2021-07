Negrita in concerto a Roma: scaletta e info

L’appuntamento con il rock italiano dei Negrita è fissato per questa sera, mercoledì 28 luglio, per le ore 21:00, con la “Banda” che torna finalmente live anche a Roma per il suo “La Teatrale Summer Tour 2021”. In scaletta tutti i brani cult di repertorio, dall’esordio della band ad oggi, rivisitati per l’occasione in chiave acustica e ben più intima

Paolo “Pau” Bruni e il resto della “Banda” sono pronti a tornare sul palco questa sera, mercoledì 28 luglio, per la data romana de “La Teatrale Summer Tour 2021”, la tournée estiva che porterà i Negrita ad esibirsi in alcune tra le location più belle della Penisola. L’appuntamento con i fan è per le ore 21:00 negli spazi esterni di Villa Ada Savoia a Roma, l’occasione per la band aretina di presentare dal vivo tutti i brani di maggior successo in una chiave inedita visto che ad accompagnare la voce di Bruni sarà solamente la forza naturale degli strumenti, in totale acustico. Per i Negrita “La Teatrale Summer Tour 2021” è una vera rinascita, non solo il modo per ripartire da dove avevano lasciato, ma un tour che è una grande festa per ricominciare.