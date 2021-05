Negrita in concerto, annunciato il tour 2021: tutte le info

Tornano i concerti in Italia e i Negrita (i brani più cantati) sono pronti per un nuovo tour estivo in giro per il Paese. Il gruppo ha annunciato la serie di date che partiranno a fine giugno con un messaggio pubblicato sui social. Pau e compagni daranno vita ad un tour acustico per portare sul palco i grandi successi della loro carriera e ripartire da dove tutto si era fermato. “Che la fiesta possa ricominciare!” si chiude così il messaggio social dove viene annunciato il tour. Il gruppo riabbraccia così i suoi fan: “Finalmente ci siamo ragazzi: bentornati a noi, ma soprattutto a Voi! Chi credeva che un concerto senza pubblico fosse realizzabile ha compreso che i fan hanno lo stesso peso specifico delle band: chi saremmo senza di voi? A un certo punto avevamo smesso di crederci, pensando a un futuro simile alla copertina di Radio Zombie”, scrivono i Negrita. Il gruppo evidenzia poi l’energia accumulata in tutto questo periodo pronta ad essere utilizzata appena saliranno sul palco. “Proprio per questo, non volevamo solo ripartire da dove avevamo lasciato, ma abbiamo messo in piedi un tour vero e proprio: quello della rinascita”.