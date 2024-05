Britney Spears con la caviglia gonfia: "Sono caduta in soggiorno"

Non è un periodo particolarmente felice per Britney Spears, che dopo aver chiuso a suo sfavore la vicenda legale che la vedeva opposta al padre si è rimediata un brutto infortunio domestico. La cantante, infatti, ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui mostra la caviglia destra visibilmente gonfia e spiega l’accaduto per frenare le voci diffuse da Tmz su una furiosa lite col fidanzato Paul Soliz.

La spiegazione della cantante

“Mi sono presa una storta alla caviglia cadendo nel soggiorno e mettendomi in imbarazzo da sola”, dice la popstar nel video, con la voce che sembra spezzarsi in pianto in un paio di occasioni, forse per il dolore, forse per l’imbarazzo e la rabbia. Tmz aveva riportato la notizia di una lite tra lei e il fidanzato Paul Soliz nella loro camere all’hotel Chateau Marmont di Los Angeles, al termine della quale Spears sarebbe stata addirittura portata via in ambulanza in piena crisi di nervi, con una caviglia avvolta in una coperta.