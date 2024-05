A Ventimiglia iniziate le riprese della serie tv Netflix Nero

Il protagonista dello show, è arrivato nella città ligure insieme alle 200 comparse che vedremo negli otto episodi in programma. La messa in onda è prevista per la primavera del 2025

Hanno preso il via giovedì 2 maggio le riprese di Nero, la serie Netflix con protagonista l'attore francese Pio Marmai. Le prime due puntate saranno girate a Ventimiglia, tra il centro storico e il lungomare.

Cosa sappiamo sulla serie tv Nero

Serie Netflix in otto puntate, girata tra l'Italia, la Francia e la Spagna, Nero è ambientata sul finire del Medioevo. Protagonista dello show, il francese Pio Marmai. Più volte candidato al premio Cesar, Marmai è per metà italiano ed è un talentuosissimo figlio d'arte. Candidato al Cesar per il ruolo di Albert Duval nel film Il primo giorno del resto della tua vita, e poi per Amore e acqua fresca, nel 2023 lo abbiamo visto ne I tre moschettieri - D'Artagnan, I tre moschettieri - Milady, Un anno difficile e Yannick - La rivincita dello spettatore. Insieme a lui, a Ventimiglia, sono arrivate duecento comparse, diversi cavalli e altri animali. Tra i luoghi interessati dalle riprese, il Belvedere "Vento Largo" di Francesco Biamonti al Funtanin, dove sarà girata la scena dell'impiccagione. Presso l’Oratorio dei Neri capolavoro ligneo verrà girata invece la scena di un funerale. La messa in onda di Nero, progetto per cui sono stati stanziati oltre venti milioni di euro, è prevista per la primavera 2025.