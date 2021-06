I disegni di Pau dei Negrita per la prima volta in mostra a Cremona

Avrà luogo a Cremona , ospitata dalla galleria d’arte PQV , la prima mostra personale dedicata alle stampe e alle linoleografie di Pau , al secolo Paolo Bruni , conosciuto al grande pubblico come frontman dei Negrita . La mostra si aprirà in concomitanza con il Paf-Porte Aperte Festival di Cremona , che avrà luogo dal 11 al 13 Giugno, nel centro storico della città, e si protrarrà fino al 27 Giugno 2021.

Pau presenta Pauhaus.it: il frontman dei Negrita si dedica al disegno

Dal 11 Giugno 2021, presso palazzo Fodri, sarà quindi possibile vedere ed acquistare i lavori di Pau, alcuni dei quali presentati in anteprima solo in quest’occasione in edizione speciale, oltre che ad un numero limitato di copie del catalogo della mostra, autografate dall’artista.



“Da un anno e mezzo mi ritrovo in questa veste di disegnatore, pittore e stampatore.

Non mi sento un artista figurativo nel senso classico ma più un outsider, un curioso a 360 gradi che si vuol sporcar le mani con tela, legno, carta, linoleum e tutto quello che gli capita a tiro. Mi attrae la pittura, l’illustrazione, il torchio tipografico e il digitale. I poster, l’arte cartellonistica, i graffiti e i murales, fino all’architettura. - dichiara Pau, e continua - Vago vagabondo dentro un vortice creativo che si trasforma in produzione febbrile. Intreccio le linee e le campiture colorate con le note che escono dall’impianto che uso per comporre musica in un binomio per me inevitabile. Mi lascio andare ai suoni, alle melodie e alla meraviglia di esplorazioni grafiche che non ho mai tentato in precedenza. Imparo e allo stesso tempo realizzo. Riempio il vuoto. Arricchisco la mia visione artistica complessiva trasformando un lockdown in laboratorio. Dormo poco.

Ma finalmente questo trip mi sazia”